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БОЛГАРІЯ

Зграї пацюків атакували житла українців і росіян в Болгарії

Гліб Парфененко
Зграї щурів атакували житла українців і росіян в Болгарії

Цілі орди пацюків атакували будинки українців та росіян в Болгарії за час пандемії коронавируса. Гризуни пробралися в оселі українських громадян через каналізацію. Після введення повсюдного карантину і закриття кордонів на тлі пандемії коронавируса туристи практично перестали приїжджати до Болгарії. В результаті будинки в містах, які популярні у українців і росіян, спорожніли. Щури через відсутність відходів в сміттєвих контейнерах позбулися прожитку, тому в пошуках їжі вирушили в оселі людей.

Після зняття обмежень українці почали повертатися в свої будинки, де їх зустрічали зграї непроханих гостей. Туристи розповідали, що першими постраждали місцеві готелі. У кожному номері тут завелося з десяток гризунів. Відповідні служби почали труїти щурів, тому вони вирушили в будинку українців та росіян що мають житло в Болгарії. В апартаментах тварини пошкодили особисті речі, погризли рушники і навіть матраци. Оскільки мешканці перед від’їздом зливали воду а потім перекривали, щури легко проникали до їхніх осель через унітази і раковини.

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