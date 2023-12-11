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Визначено найнещаснішу країну Євросоюзу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Визначено найнещаснішу країну Євросоюзу

Як повідомляє видання The Independent, Євростат провів дослідження та назвав найнещаснішу країну Євросоюзу. Цей статус вдруге поспіль дістався Болгарії.

Згідно з індексом задоволеності життям, Болгарія стала єдиною країною ЄС, яка набрала менше шести балів (5.6 балів із 10 можливих).

При цьому найщасливішою країною було визнано Австрію, яка набрала 7.9 балів. За нею у списку йдуть Польща, Фінляндія та Румунія, які мають по 7.7 балів. Німеччина цього року набрала лише 6.5 балів. Експерти видання пов’язують такий показник із економічним застоєм та міграційною кризою в цій країні.

Серед критеріїв оцінки показників задоволеності життям були рівень освіти, сімейна та фінансова стабільність, проведення дозвілля, взаємодія у соціумі та інші.

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