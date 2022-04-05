Влада Болгарії затвердила програму вакцинації українських біженців

МОЗ Болгарії схвалило проект Національної програми вакцинації громадян України від COVID-19, яким надано тимчасовий захист у Республіці Болгарії. Основними завданнями Програми є, з одного боку, охорона здоров’я осіб, які прибувають з України за допомогою вакцинації проти COVID-19, а з іншого – захист здоров’я населення від виникнення та розповсюдження епідемій COVID-19 у країні.

Вакцинація проти COVID-19 для громадян України проводиться безкоштовно та добровільно. Вакцини вводитимуться медичними працівниками в кабінетах імунізації обласних інспекцій охорони здоров’я або призначеними для цієї мети тимчасовими центрами імунізації/лікарнями загальної практики. Виконані щеплення будуть внесені до документів відповідно до порядку, зазначеного у Постанові № 15 від 2005 р. про щеплення в Республіці Болгарії, та до електронного регістру вакцинації проти COVID-19.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, станом на 23 лютого цього року курс вакцинації пройшли 35% громадян України.

Профілактика захворювання за допомогою вакцинації обмежить ризик виникнення та розповсюдження COVID-19, особливо серед груп ризику осіб, які отримують тимчасовий захист, у тому числі людей похилого віку, вагітних жінок, людей з ослабленим імунітетом та супутніми захворюваннями, але й серед всього населення країни.

Дані Єдиного порталу для постраждалих від війни в Україні показують, що станом на 5 квітня 2022 року кількість людей, які в’їжджають в Болгарію з України, становить майже 147 тисяч людей, із них майже 66 тисяч залишаються у Болгарії.

Витрати на вакцинацію проти COVID-19 покриваються з допомогою державного бюджету Республіки Болгарії.

Програма буде представлена ​​на затвердження Ради Міністрів.