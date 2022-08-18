У Румунії морська течія забрала дитину на надувному матраці до Болгарії

Дитину, яка грала у воді на надувному матраці, віднесло морською течією. Справа розгортається у румунському селі Вама Вєке. Те, що відбувалося, помітили любителі пляжного відпочинку і зателефонували в службу екстреної допомоги за номером 112, повідомляє румунський оглядач.

Інспекція з надзвичайних ситуацій (ISU) у Констанці повідомила, що маленьку дівчинку, що дрейфувала морем у бік Болгарії, витягнув рятувальник.

Дядько дитини, який пішов слідом за нею вплав, вибрався самостійно і медичної допомоги не потребувала. Двоє відмовилися від транспортування до лікарні.

Військові та пожежники були викликані близько 12 години у зв’язку з випадком, коли неповнолітня дитина була помічена туристами на пляжі, що плавала в морі на надувному матраці. Вона перетнула територіальні води Румунії.