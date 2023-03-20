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У 2023 році до Шенгену вступлять ще дві країни

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ще одна країна, популярна в українських туристів, вступає до Шенгену

Ще дві країни розраховують у 2023 році вступити до Шенгенської зони. Йдеться про Болгарію та Румунію, які подавали заявки одночасно з Хорватією — яку, нагадаємо, у січні включили до Шенгену, а також до Єврозони. Щоправда, може виникнути проблема — Австрія, яка висловила протест проти їх вступу до Шенгену, також не збирається здаватися.

«Румунія та Болгарія роблять все можливе для захисту кордонів і розраховують отримати позитивне рішення про вступ до Шенгену цього року», – заявив президент Румунії Клаус Йоханніс. Окремо він звернув увагу, що обидві країни відіграють важливу роль у захисті кордонів зони.

Заява не випадкова — нагадаємо, у листопаді минулого року про приєднання до зони Шенгену одразу трьох нових країн – Болгарії, Хорватії та Румунії, оголосила Чехія, яка головує в Раді Європейського союзу. Рішення має бути прийняте у грудні, і воно виявилося не на користь двох із цих країн. Хорватію до Шенгену взяли, вступ же Румунії та Болгарії «заблокувала» Австрія. Основна заявлена владою Австрії причина — проблема Румунії та Болгарії із нелегальною міграцією.

Як запевнив президент Румунії, проблему нелегальної міграції «штучно домішують до шенгенського питання». Він також запевнив, що обидві країни «роблять усе можливе для запобігання нелегальній міграції. “Ми очікуємо, що наше право бути частиною Шенгенської зони буде визнано, і сподіваємося отримати позитивне рішення цього року”, – додав глава Румунії.

Австрія у свою чергу має намір стояти на своєму: під час візиту до Болгарії канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Болгарія, як і раніше, має проблеми з нелегальною міграцією. Крім того, за його словами, шенгенська зона не може бути розширена прямо зараз, оскільки «система перебуває у серйозній кризі».

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