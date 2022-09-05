«Цю практику з російськими туристами буде припинено», – міністр з туризму Болгарії

Болгарія, яка не увійшла до шенгенської угоди, намагається приєднатися до антиросійського крила Євросоюзу. Хоча понад 60 тис. росіян приїхали до Болгарії за це літо, незважаючи на «авіасанкції», країна послідовно намагається ускладнити в’їзд для росіян. Про це прозвітував містр туризму Болгарії Ільїн Димитров.

Він заявив, що досі російські туристи користувалися деякими пільгами у візових зборах, але цю практику буде припинено. «Немає жодного способу повністю заборонити росіянам в’їзд до Болгарії, але візові збори буде збільшено. Це рішення, яке ми вважаємо не дуже доречним, є рішенням Європейського союзу (ЄС). Ми, як члени ЄС, повинні його дотримуватися», – заявив болгарський міністр.

Зазначимо, що його заяву розтиражували турецькі ЗМІ, задоволені самоусуненням конкурента. При цьому за словами пана Димитрова, росіяни мають близько 100 000 об’єктів нерухомості на чорноморському узбережжі країни, і вони в’їжджають через Туреччину, несучи серйозні витрати, щоб дістатися Болгарії.

Нагадаємо, що в ЄС, після позапланової наради глав МЗС, що пройшла наприкінці серпня, анонсовано скасування угоди про спрощення візового режиму між Росією і Євросоюзом. Так, це ускладнить та зробить дорожчим в’їзд до країн ЄС російським туристам, проте про повну заборону видачі короткострокових віз під туристичні поїздки країни очікувано домовитися не змогли.