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США схвалили продаж Болгарії 8 винищувачів F-16

Гліб Парфененко
США схвалили продаж Болгарії 8 винищувачів F-16

Уряд США оголосив, що схвалив продаж Болгарії восьми винищувачів F-16 для “зміцнення безпеки країни” як члена НАТО на тлі війни Росії в Україні, повідомляє AFP.

У заяві Держдепартаменту США йдеться про те, що він повідомив Конгрес США про свій намір продати літаки на 1,67 мільярда доларів.

У заяві не уточнюється, чи був продаж спрямований на те, щоб «прокласти шлях до передачі старих російських літаків, що належать Болгарії, Україні», додало AFP.

Контракт на постачання літаків було опубліковано у «Державній газеті» у липні 2019 року. Згідно з документом, Болгарія купує 8 винищувачів, перші літаки мають бути поставлені до середини 2023 року, 4 винищувачі будуть поставлені до кінця 2023 р., а останній – на початку 2024 р. Експлуатаційна готовність літака має бути досягнута наприкінці п’ятого року з моменту набуття чинності контракту в силу.

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