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Російський опозиціонер Дмитро Гудков втік до Болгарії

Гліб Парфененко
Російський опозиціонер Дмитро Гудков втік до Болгарії

«Повірте, те, що відбувається в Болгарії, набагато краще, ніж реальність в Росії», – заявив втікач до Болгарії російський опозиціонер Дмитро Гудков в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Влада Путіна – це сила злодіїв», – сказав в інтерв’ю DW політик і колишній депутат Держдуми. Він розповів, що був затриманий 1 червня в Москві. Підстава: він кілька років не платив за квартиру. Його відпустили на свободу 3 червня без пред’явлення звинувачення. Незабаром після цього Гудков поїхав з Росії. В даний час він знаходиться в Болгарії, де живуть його батьки.

Дмитро – син Геннадія Гудкова, також колишнього російського депутата і запеклого критика Кремля. Як вважає молодший, в Росії політична ситуація погіршується, і інакодумцям краще перечекати насуваючу смуту за кордоном.

Джерело: DW, Dnes.bg

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