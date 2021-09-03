Посольство Ірану заперечує напад на Болгарію, звинувачує США в державному тероризмі

Посольство Ірану в Софії категорично відкинуло звинувачення що містяться в звіті ЦРУ, що елітний спецназ країни готував теракт в Болгарії.

«Ми вважаємо, що затвердження в звіті є результатом фальсифікації і змови, спрямованого на психологічну війну, руйнування іміджу Ірану і іранців, чинення тиску і суміш фантазій і помилкових звинувачень, які ніколи не були задокументовані, і болгарська влада не підтвердили ці твердження», – йдеться в офіційній відповіді посольства для ЗМІ.

На думку іранського посольства, парадоксально, що помилкові звинувачення лунають із боку країни, яка «в минулому столітті під хибним приводом втрутилася як мінімум в 55 незалежних країнах світу».

«США є найбільшим спонсором державного тероризму в світі, підтримуючи як мінімум вісім відомих терористичних груп з важким і кривавим минулим в Західній Азії, Європі та Латинській Америці з 1960-х років», – йдеться у відповіді посольства Ірану.

У посольстві заявили, що ІДІЛ є яскравим прикладом американського державного тероризму.