Подорож до Болгарії в період COVID-19 – все, що вам потрібно знати

Південно-східна балканська країна, Болгарія, відома своєю природною красою, гарячими фонтанами гейзерів та численними історичними пам’ятниками, визнаними Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

Ви можете насолодитися нічним життям або архітектурою Софії, покататися на лижах на курортах Банско, відпочити на спокійних пляжах Варни та Несебра або відвідати численні монастирі країни.

Сапарєва Баня – цікаве туристичне місце, оскільки вона визнана найгарячим гейзером у Європі з рекордною температурою 103 °C. Країна також відома своїми Малими рожевими полями та виробництвом трояндової олії, яка разом із Туреччиною становить 80 відсотків світового виробництва трояндової олії.

Перш ніж ви забронюєте поїздку в країну троянд, ось посібник з обмежень та вимог для в’їзду в країну.

Хто може подорожувати до Болгарії зараз?

Власникам дійсних сертифікатів про щеплення, відновлення та аналізи з країн зеленої та помаранчевої категорії дозволено подорожувати до Болгарії.

В даний час до зеленої категорії належать Фінляндія, Ватикан, Люксембург, Данія, Італія, Іспанія, Мальта, Швеція, Франція, Монако та Португалія.

Крім того, до помаранчевої категорії входять усі країни, які не потрапили ні до зеленої, ні до червоної категорії, і близько п’яти відсотків тих, хто прибуває з цих країн, перевіряються на COVID-19 за допомогою швидкого тесту на антиген прикордонними органами охорони здоров’я.

Загалом, невакциновані та не щеплені мандрівники із зеленої та помаранчевої категорії мають подати тест на COVID-19, проведений за 72 години до від’їзду, або скласти тест після прибуття.

Крім того, всі власники цифрових сертифікатів ЄС COVID-19 та інших еквівалентних документів звільняються від обмежень на в’їзд при поїздці до Болгарії.

“У разі відсутності вищезгаданих документів, особа поміщається до карантину на десять днів вдома або в іншому місці проживання, де вона вказала, що проживатиме”, – пояснюється на офіційному сайті.

Прибулим з яких країн не дозволяється в’їзд до Болгарії?

Мандрівникам, які прибувають із країн із високим рівнем захворюваності COVID-19, а також із країн з червоним кольором шкіри, в’їзд до Болгарії заборонено.

Проте, за спеціальними дозволами, виданими болгарським урядом лише з метою туризму, невакциновані мандрівники, які прибувають із країн із “червоною” шкірою, можуть в’їхати в країну, дотримуючись наступних правил:

подати негативний тест ПЛР, зроблений за 72 години до від’їзду, та карантин протягом десяти днів із можливістю припинення самоізоляції шляхом здачі аналізу ПЛР через 24 години після прибуття.

Країнами, включеними до червоного списку Болгарії, є:

Бангладеш

М’янма

Бутан

Шрі Ланка

Мальдіви

Південна Африка

Ботсвана

Танзанія

Сейшельські острови

Намібія

Замбія

Оман

Туркменістан

Таджикистан

Киргизстан

Монголія

Чилі

Уругвай

Бразилія

Парагвай

Болівія

Суринам

Панама

Коста-Ріка

Гватемала

Беліз

Сальвадор

Куба

Домініканська республіка

Фіджі

Сент-Люсія

Сент-Кітс і Невіс

Гренада

Барбадос

Сінгапур

Бруней

Великобританія

Грузія

Вірменія

Чорногорія

Сербія

Литва

Латвія

Естонія

Румунія

Словенія

Хорватія

Словаччина

Україна

Молдова

Яких правил в’їзду слід очікувати під час поїздки до Болгарії?

Усі мандрівники, які прибувають до Болгарії, мають пред’явити один із таких документів:

Сертифікат про вакцинацію, що свідчить про те, що власник отримав одне або два щеплення вакцин, схвалених Європейським агентством з лікарських засобів (Moderna, AstraZeneca, Pfizer та Janssen). Комбінація однієї дози вакцини AstraZeneca з другою дозою вакцини Pfizer BioNTech також вважається завершеною вакцинацією. Сертифікат про вакцинацію повинен містити ім’я власника, дату народження, дату вакцинації, торговий номер та номер партії вакцини COVID-19, назву виробника, країну видачі документа та назву компетентного органу.

Сертифікат про одужання, що підтверджує, що власник одужав від коронавірусу, за 11-180 днів до поїздки. У цьому документі має бути зазначено ім’я власника, назва медичного закладу, який обстежив власника, дата, коли було взято позитивний тест ПЛР або тест на антиген, та позитивний результат тесту COVID-19.

Документ що показує негативний результат тесту на COVID-19. Тести ПЛР мають бути проведені за 72 години до від’їзду, а RAT – за 48 годин до в’їзду до країни.

Мандрівники, які прибувають із “зелених” країн, які не пред’явили цифровий сертифікат ЄС на COVID-19, повинні пройти десятиденний карантин з можливістю його припинення, якщо тест ПЛР, проведений через 24 години після прибуття, буде негативним.

Мандрівники, які прибувають із “зелених” країн, які не пред’явили цифровий сертифікат ЄС на COVID-19, повинні пройти десятиденний карантин з можливістю його припинення, якщо тест ПЛР, проведений через 24 години після прибуття, буде негативним. Для тих, хто одужав від вірусу за шість місяців до в’їзду в країну, необхідно надати ПЛР-тест або тест на імунітет до антигенів, якщо вони не можуть надати сертифікат про одужання.

Щонайменше п’ять відсотків усіх, хто прибуває з помаранчевих країн, будуть вибірково перевірені за допомогою тесту на антиген. Як і мандрівники із зелених країн, що прибувають із помаранчевих країн, повинні пройти десятиденний карантин, якщо після прибуття до Болгарії вони не нададуть довідки про вакцинацію, одужання чи негативний тест.

“Держава (територія), з якої прибуває особа” означає державу (територію) – початковий пункт її відправлення, незалежно від перебування, пов’язаного з його транзитом через інші країни під час його пересування”, – йдеться на офіційному сайті болгарського уряду.

Цифровий паспорт ЄС Болгарії із вакцинацією COVID-19

Країна однією з перших запровадила цифровий паспорт ЄС COVID-19 для вакцинації 1 червня, на місяць раніше від терміну, встановленого Європейським союзом.

Цей документ був створений ЄС у спробі відновити свободу подорожей та пожвавити туризм, який значно постраждав від пандемії.

Схема повністю запущена з 1 липня 2021 року та діятиме до 21 червня 2022 року, з можливістю продовження у разі потреби. Сертифікат видається безкоштовно, і отримати його може кожен, хто був повністю вакцинований дозволеними вакцинами ЕМА, одужав від вірусу або здав негативний аналіз.

На сьогоднішній день Болгарія дозволила використання наступних вакцин: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen та Moderna. Крім цих чотирьох, Болгарія також допускає до ввезення Covishield, Sinopharm та Sinovac.

Що відкрито для туристів у Болгарії?

Носіння маски не є обов’язковим у відкритих громадських місцях; однак усі особи мають носити лицьовий одяг при користуванні громадським транспортом, відвідуванні аптек та медичних установ.

Ресторани та бари відкриті, при цьому дотримується соціальної дистанції між сидіннями, але не потрібно носити маски. З іншого боку, мандрівники, які бажають відвідати музеї, пам’ятники культури, зоопарки або акваріуми, такі як Рильський монастир, визнаний ЮНЕСКО, повинні носити медичну маску та дотримуватись соціальної дистанції.

Мандрівникам дозволено відвідувати культурні заходи, пляжі, парки, спортивні зали, спа-салони та торгові центри, при цьому їм рекомендується дотримуватись соціальної дистанції.

“Торгівельні центри та роздрібні заклади відкриті. Відвідувачам рекомендується дотримуватись дистанції та дотримуватися правил безпеки. Користувачам та персоналу рекомендується використовувати захисні маски та дезінфікуючі засоби. При використанні ліфтів, у разі відсутності іншої альтернативи, ліфт використовується зі зменшеною вантажопідйомністю”, також, що в таких установах слід дотримуватися дистанції 1,5 метра.

Страхування подорожей – обов’язкова умова при поїздці до Болгарії

Перш ніж вирушити до Болгарії, необхідно придбати туристичну страховку, оскільки в країні із семимільйонним населенням вакцинація населення йде одним із найповільніших темпів у Європі: до липня 2021 року вакциновано лише 1,8 мільйона осіб. Страхування подорожей пропонує повне або часткове повернення грошей у разі скасування рейсу або інших незручностей, що можуть виникнути.

Однак настійно рекомендується, щоб мандрівник перевірив усі обмеження та вимоги на в’їзд перед поїздкою до Болгарії, оскільки відвідування країни з обмеженнями на в’їзд знизить шанси на повернення грошей.

Поточна ситуація з інфекцією COVID-19 у Болгарії

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), за останні 24 години в Болгарії зареєстровано 38 смертей, пов’язаних із наслідками COVID-19, та 828 позитивних випадків із коронавірусом.

З 3 січня 2020 року, за даними ВООЗ, у Болгарії було зареєстровано 658 870 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 та 26 555 смертей.

Дані Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) показують, що 25,7% населення Болгарії щеплено першим щепленням, а 23,4% повністю щеплено проти COVID-19, що означає, що у Болгарії найнижчий рівень вакцинації в ЄС.