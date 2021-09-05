На морських курортах Болгарії похолоднішає

5 вересня в Болгарії буде хмарна погода. Максимальна температура по країні – + 24- + 29 градусів.

На узбережжі Чорного моря в ранкові години буде переважати сонячна погода. В обід і після обіду хмарність збільшиться і на місцях пройдуть дощі. Максимальна температура повітря – + 23- + 25 градусів, морської води – + 24- + 25. Хвилювання моря – 2-3 бала.

В горах хмарність буде мінливою, в післяобідній час значною. У горах на заході країни пройдуть дощі з грозами. Максимальна температура висоті 1200 м – близько +16 градусів, на 2000 м – близько +9 градусів.