Міністр туризму в Болгарії: готелі і ресторани не закриють через пандемію

Ресторани, готелі і бари в Болгарії не закриють через пандемію, державі потрібен працюючий бізнес, і бізнес буде працювати. Про це заявила в інтерв’ю БНТ міністр туризму Стелла Балтова, зазначивши, що навіть при більш ніж 500 інфікованих на 100 000 жителів не буде закриття ресторанів. Однак, за її словами, держава зажадає натомість від бізнесу необхідної відповідальності, щоб не було так званого локдауну.

За словами Стелли Балтової, індустрія туризму повністю мобілізована і відновлено близько 70% від рівня 2019 роком.

«Я не можу сказати, що сезон був врятований, тому що ми не досягли рівня 2019 року, але туризм відновив свою життєздатність. Болгарія показала, що це бажаний напрямок», – сказала міністр.