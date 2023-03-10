Експерти розповіли, як у Європі дешево провести незабутні канікули

Від кемпінгу на березі Чорного моря до прохолодного португальського будинку для серфінгу чудові місця для відпочинку по всій Європі від 50 фунтів у матеріалі The Guardian.

Видання пише, що всі ціни є найдешевшими (на момент публікації) на липень/серпень та розраховані на максимальну місткість.

Канікули з бюджетом менше 100 фунтів стерлінгів на тиждень

Південна Чорногорія

Кемпінг знаходиться на довгому пляжі на півдні Чорногорії, відзначеному блакитним прапором, з майданчиками під соснами для наметів, кемперів та караванів. Є також бунгало з видом на сад або море, а також відкритий басейн, дитячий майданчик і майданчики для барбекю.

Існує атмосфера пляжного клубу з гойдалками, шезлонгами у стилі кабана та рестораном на піску, який відкритий до півночі щоночі і пропонує традиційні чорногорські страви, а також морепродукти, піцу та коктейлі. Кемпінг знаходиться за чотири милі від красивого Ульциня, де є кілька пляжів і старе місто, обнесене стіною, недалеко від кордону з Албанією.

Від 65 фунтів стерлінгів за сім ночей у кемпінгу

Чорне море, Болгарія

Кемпінг Krapec оточений лісом і чотирикілометровим широким піщаним пляжем, який є частиною природного заповідника на північному узбережжі Чорного моря Болгарії, на північ від курортного міста Варна, недалеко від кордону з Румунією.

На території є 300 тінистих місць для наметів під деревами, 80 місць для кемперів та караванів, а також п’ять типів бунгало (загалом 120). Влітку в барі Sunrise проводяться вечірки з живою музикою, фестивалем мистецтв та кінопоказами. Тут подають фірмові страви з риби, домашні фрукти та овочі, а також холодне пиво та домашній бренді.

Від 48 фунтів стерлінгів за сім ночей у кемпінгу

Аранські острови, Ірландія

Три поля для кемпінгу виходять на пляж Френчмен із білим піском на Ініс-Мор, найбільшому із трьох островів Аран у затоці Голуей. У кемпінгу та глемпінгу Aran Islands також є 24 капсули для глемпінгу, засновані на стародавніх кам’яних хатинах у формі вуликів, які раніше займали релігійні пустельники і досі розкидані по всьому острову.

Будівлі збудовані з екологічно чистих матеріалів: приймальний блок виготовлений з каменів, викинутих на пляж під час зимових штормів, а гаряча вода та освітлення працюють на сонячній енергії. Це місце знаходиться за кілька хвилин ходьби від головного міста острова, Кілронана, де є магазини, бари, ресторани та поромний порт.

Від 93 фунтів стерлінгів за сім ночей у кемпінгу

Північна Греція

Ділянки для наметів розташовані серед оливкових дерев, евкаліптів та сосен поруч із двома приватними пляжами з білим піском на сімейній землі на півострові Ситонія у Халкідіках. Areti Camping & Bungalows також пропонує 19 дерев’яних котеджів і вісім кам’яних бунгало.

Відпочиваючі можуть доплисти до трьох невеликих островів Егейського моря за 300 метрів від суші, а серед інших активних видів відпочинку – водні види спорту, теніс, волейбол та походи. Найближче місто Неос Мармарас за сім миль від зони відпочинку.

Від 63 євро на людину за сім ночей у кемпінгу

Є для туристів варіанти і дорожчі: видання пропонує ще у чотирьох варіантах бюджету, але ми зупинимося на найдоступніших.

Канікули з бюджетом менше 250 фунтів стерлінгів на тиждень

Словенія; Фінляндія; Коста-Брава, Іспанія; Перпіньян, Франція.

Канікули з бюджетом менше 350 фунтів стерлінгів на тиждень