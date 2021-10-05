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Чому поставки газу в Угорщину тепер будуть здійснюватися через Болгарію

Гліб Парфененко
Чому поставки газу в Угорщину тепер будуть здійснюватися через Болгарію

З першого жовтня гігант “Газпром” призупиняє газу в Угорщину через Україну. Про це повідомляють болгарські ЗМІ з посиланням на прес-службу українського оператора ГТС. Газ в Угорщину буде проходити через “Турецький потік” – газотранспортну систему Болгарії та Сербії. Це пов’язано з новими домовленостями, узгодженими в кінці вересня цього року. Звичайно, це зовсім не подобається Україні.

Генеральний директор українського газового оператора Сергій Макогон заявив, що “Київ ніколи не порушував своїх зобов’язань перед Будапештом – десятиліттями”. Він також підкреслив, що український маршрут вигідний і з економічної точки зору, оскільки це найшвидший шлях для поставок в Угорщину. Все інше – просто політика.

Макогон звинуватив “Газпром” в монополізації газових маршрутів і закликав посилити “домінуюче становище одного гравця, який своїми діями переслідує явно політичні цілі на тлі зростаючого зростання цін на газ по всій Європі”.

Як би там не було, вступив в силу договір між “Газпромом” і угорською компанією MVM CEEnergy, згідно з яким Будапешт буде отримувати по ТЕС 4,5 мільярда кубометрів газу в рік протягом наступних 15 років. 3,5 мільярда через Сербію і 1 мільярд через Австрію.

У Києві ця угода назвали “зрадою Будапешта”. Україна має намір звернутися в Європейську комісію, щоб угода відповідала європейському енергетичному законодавству. Влада Угорщини, зі свого боку, розглядають реакцію України як втручання в їх внутрішні справи.

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