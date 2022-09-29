Болгарія, Латвія, Румунія, Польща та США закликали своїх громадян терміново залишити Росію на всіх доступних коштах

Міністерство закордонних справ Болгарії випустило розпорядження проти туризму до Росії, заявивши, що поїздок туди слід уникати. Крім того, відомство закликало своїх громадян терміново залишити РФ, використовуючи будь-який транспорт для виїзду із країни. Згідно з See News, громадянам Болгарії, які залишаються на території Росії, рекомендується виявляти пильність і уникати зборів, а також враховувати обставини подій.

Безумство західних країн про погрози звичайним туристам до підтримала низка країн. Так, з аналогічними заявами до своїх громадян виступили США, Латвія, Румунія та Польща. Американська влада вважає, що мирних туристів, які перебувають у РФ, можуть не випустити з країни і призвати в рамках часткової мобілізації.

На сайті посольства та консульства США в Росії опубліковано наступне повідомлення-попередження, в якому влада закликала американців «мати план на випадок непередбачених обставин, який не залежить від допомоги уряду США»: «21 вересня російський уряд почав мобілізацію своїх громадян на збройні сили на підтримку вторгнення в Україну. Росія може відмовити у визнанні громадянства США особам із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та закликати осіб із подвійним громадянством на військову службу.

Варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін. Сухопутні маршрути на автомобілі та автобусі, як і раніше, відкриті. Якщо ви хочете виїхати з Росії, вам слід якнайшвидше вжити самостійних заходів… Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, повинні негайно покинути її, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок».

Оголошення про негайний виїзд із РФ послідувало за заявою президента Росії Володимира Путіна, який оголосив мобілізацію. Після цієї заяви напруженість посилилася через втечу чоловіків призовного віку.

Водночас європейські країни не дійшли взаємної угоди про запровадження нових санкцій щодо російських громадян. Зокрема, країни Балтії – Литва, Естонія та Латвія, а також Польща, які мають спільний кордон із Росією, вирішили припинити видачу шенгенських віз громадянам РФ для туристичних, спортивних, культурних та ділових цілей, тоді як Німеччина, Португалія та деяким іншим країнам ця ідея не сподобалася.