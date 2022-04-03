Болгарський туризм на межі – ситуація непередбачувана

Почавши потроху одужувати від пандемії коронавірусу, туризм Болгарії тепер стикається з ще більш критичною ситуацією – війною в Україні. Болгарія та Україна межують на Чорному морі, що неминуче позначиться на туризмі у Болгарії, стверджують експерти.

Проте не всі згодні з тим, що кількість замовлень на відпочинок значно знизиться і що туристичний сезон буде неспокійним. До цього часу представники туристичного сектора подавали різні сигнали. Деякі з них повідомляють про затримку або навіть скасування бронювань. Інші стверджують, що жодних змін у бронюванні відпочинку не сталося.

На початку війни в Україні міністр туризму Болгарії Христо Проданов заявив, що туризм та війна несумісні. Проте через місяць він заявив, що з помірним оптимізмом дивиться на літній курортний сезон 2022 року. Надії знову покладаються на болгарських туристів, які, як очікується, врятують літній сезон, як це сталося під час кризи, спричиненої коронавірусом. Сектор також покладається на сусідні балканські країни, а також відвідувачів із Західної Європи.

За словами Пенчо Петкова, власника ресторану для гурманів у прибережному куротному селі Балгарево, він та його колеги відчують негативний фінансовий ефект від російського вторгнення в Україну протягом 2-3 місяців.

“Це істотно вплине на туристичний сектор наступного сезону. Деякі турагенти, з якими ми працюємо, кажуть, що все гаразд і що ми можемо очікувати багато туристів у літній сезон. Інші зберігають мовчання і не знають, що буде далі. Наш бізнес розташований на північному узбережжі Чорного моря поблизу Румунії, деякі з моїх колег кажуть, що всі туристичні об’єкти повністю заброньовані румунськими туристами, торік деякі ресторани поряд з нами вирішили залишитися закритими на літній сезон через кризу Covid-19. З’ясувалося, що кількість гостей набагато більша, ніж очікувалося, і вони терміново наймають персонал. Іншими словами, ситуація непередбачувана!

До кризи “Ковід-19” Росія була пріоритетним ринком для болгарського туризму. Проте чартери, які перевозили групи російських туристів, не працюють уже третій рік поспіль через пандемію коронавірусу. За даними Національного статистичного інституту, в 2021 Болгарію відвідали близько 135 000 російських туристів. Так що на даний момент втрата російських туристів не вплине на туристичний сектор Болгарії. Бургас і прилеглий острів Святої Анастасії є одними з найбільш відвідуваних місць на південному узбережжі Чорного моря. Менеджер острова Святої Анастасії Павич Димитров стверджує, що кількість російських туристів значно скоротилася.

«Вони переїхали до сусідньої Туреччини, і ми більше на них не розраховуємо», — сказав Павич і висловив сподівання, що чеські, словацькі та інші туристи зі Східної Європи повернуться до Болгарії.

«Щодо Бургаса, то ми дуже розраховували на круїзних туристів. Круїзні мандрівки поступово почали відновлюватися після піку пандемії Covid-19. Однак, враховуючи нинішню ситуацію на Чорному морі, я думаю, що ми втратимо заможних гостей, які відвідують місто на круїзних лайнерах та яхтах. Про круїзний туризм можна забути найближчими роками! Однак ми сподіваємося, що болгарські туристи певною мірою компенсують відтік і у нас не виникне критичної ситуації», – сказав Павич Димитров.

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