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Болгарія посилює правила перебування для туристів

Гліб Парфененко
Болгарія посилює правила перебування для туристів

Тепер для відвідування більшості громадських місць і заселення в готелі мандрівникам потрібно пред’явити «зелений сертифікат» про проходження повного курсу вакцинації або негативний результат ПЛР-тесту. Про це повідомляє «Інтерфакс».

«З 24 жовтня в громадських місцях Болгарії почнуть вимагати так звані «зелені сертифікати» – довідка на болгарській або англійською мовою, що свідчить про проходження повного курсу вакцинації від ковід препаратом, схваленим в країні. В якості альтернативи підійде довідка про перенесений ковід, дійсна протягом півроку, або негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 72 години, або експрес-тест на антиген, зроблені протягом останніх 48 годин», – інформує газета Capital.

Уточнюється, що в магазини площею понад 300 кв. метрів, торгові центри, ресторани, бари, спа-центри, концертні зали, театри, музеї і галереї, готелі та інші громадські заклади пускати без сертифікатів не будуть. При цьому вільно можна буде відвідати продуктові магазини, аптеки, банки, держустанови, а також скористатися громадським транспортом. Від пред’явлення документів звільняються туристи у віці молодше 18 років.

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