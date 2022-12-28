Бідні та багаті: ЄС опублікував середню зарплату у країнах Європи

Середня річна зарплата співробітників, які працюють повний робочий день у країнах ЄС 2021 року, становила 33’500 євро. Найвищу річну зарплату виявлено в крихітній державі Люксембург, а найнижчу — у Болгарії.

Розглянемо, де живуть найбагатші, а де найбідніші європейці, на думку Євростату. Так, за даними Європейського статистичного бюро, цей показник використовується для визначення середньорічної заробітної плати у всіх країнах європейського блоку, а також для надання дозволів на роботу кваліфікованим співробітникам, яких країни ЄС залучають на більш гнучких умовах, включаючи розширені права та можливість бути мобільним. вказує на полегшення переїзду до іншої держави-члену для всіх власників Blue Card.

Показник є комбінацією даних національних рахунків та Обстеження робочої сили (ОРС). Інакше кажучи, тепер середні дані порахували по-новому: методика коригується з урахуванням працівників неповного робочого дня. Їхню оплату праці порахували так, якби вони працювали, як і інші, 40 годин на тиждень. Зауважимо, що рівень цін та податків у країнах ЄС різний.

Країнами з найнижчою річною оплатою праці стали:

Болгарія: 10.300 євро Угорщина: 12’620 євро Румунія: 13’000 євро Польща: 14’430 євро Греція: 15’880 євро Словаччина: 16’160 євро Хорватія: 16’170 євро Чехія: 18’710 євро Португалія: 19’300 євро

До країн із середньою річною зарплатою від 20’000 до 30’000 євро експерти віднесли такі:

Естонія: 21’480 євро Литва: 21’740 євро Кіпр: 22’730 євро Мальта: 27330 євро Іспанія: 28’180 євро Словенія: 28’760 євро Італія: 29’950 євро

Люксембург визнаний найбагатшою країною ЄС із погляду середньої річної заробітної плати. За міні-державою пішли Данія та Ірландія — там також найвищі річні ставки заробітної плати в Європі — 63’260 євро та 50’350 євро відповідно. У таких країнах, як Бельгія, Австрія та Швеція, середня річна зарплата становить від 48’720 до 46’930 євро. А в Німеччині, Фінляндії та Франції – 44’440 євро, 43’190 євро та 40’130 євро відповідно.

На початку року держави-члени збільшили мінімальну оплату праці за Блакитною картою ЄС, яка є мінімальною зарплатою, яку вимагають від роботодавців ЄС для оплати своїх працівників, які прибули з третіх країн.

Німеччина підвищила мінімальну оплату за найману працю для вперше поданих заяв та продовжень, підвищивши річну заробітну плату для недефіцитних професій до 56’800 євро з 55’200 євро, у той час як для дефіцитних професій річна зарплата становитиме 44’304 євро з 43’056 євро. Нідерланди також підвищили свій річний поріг заробітної плати на 2022 рік, який зріс із 5’403 євро До 5’567 євро.

«Заробітну плату іноземців, які вже мають Блакитну картку ЄС чи дозвіл на роботу висококваліфікованого мігранта, не потрібно підвищувати, щоб відповідати рівню заробітної плати 2021 року. Новий поріг заробітної плати має бути досягнутий лише в тому випадку, якщо необхідно подати заяву про продовження», — таку пораду надала імміграційна фірма з Нідерландів Newland Chase.

Довідка: Блакитна карта — посвідчення особи, ВНП, який надає громадянам третіх країн, у тому числі з України право проживати, працювати на території більшості країн Євросоюзу. Схема була створена у 2009 році. Схоже на Green Card у США, тільки їх не виграють, а видають професіоналам із якісною освітою. Данія та Ірландія — єдині дві країни, які не беруть участь у цій схемі.