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БолгаріяМіжнародні організаціїЄС

9 грудня 3 нових країни увійдуть до Шенгенської зони

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
9 грудня 2 нових країни увійдуть до шенгенської зони

Рада Європейського союзу під головуванням Чехії встановила графік прийняття рішень щодо приєднання Болгарії, Хорватії та Румунії до Шенгенської зони. Підтверджено, що остаточне голосування відбудеться на початку наступного місяця.

Згідно зі звітом, опублікованим у румунських ЗМІ, цього місяця відбудуться дві європейські зустрічі, а вирішальне голосування з цього питання відбудеться 9 грудня у Раді юстиції та внутрішніх справ.

Незважаючи на те, що Болгарія та Румунія за десять останніх років виконали всі технічні умови для того, щоб стати новими членами Шенгенської зони, процес ще не завершено.

Нещодавно законодавці Нідерландів представили нову резолюцію, яка закликає уряд країни не робити незворотних кроків щодо приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену до проведення подальших розслідувань щодо прикордонного нагляду та зниження рівня корупційних злочинів в обох балканських країнах.

Проте минулого місяця члени Європейського парламенту закликали країни ЄС дозволити Болгарії та Румунії якнайшвидше приєднатися до Шенгенської зони та покласти край дискримінації.

За їх словами, Рада має надати нове рішення щодо приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони до кінця поточного року. Це має забезпечити скасування перевірок громадян на всіх внутрішніх кордонах двох країн упродовж наступного року.

«Збереження внутрішніх прикордонних перевірок є дискримінаційним і серйозно впливає на життя мобільних працівників та громадян. Перешкоджаючи імпорту, експорту та вільному переміщенню товарів з вантажних портів, вони завдають шкоди єдиному ринку Європейського союзу», — наголосили депутати у нещодавній доповіді Європарламенту.

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