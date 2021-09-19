На польсько-білоруському кордоні 4 людини знайдено мертвими, ще 7 госпіталізовані

За словами чиновників обох країн, у неділю на білорусько-польському кордоні були знайдені мертвими чотири людини, через тиждень після того, як Варшава ввела надзвичайний стан після напливу мігрантів.

Прикордонники Польщі додали, що вони також виявили вісім виснажених мігрантів, які застрягли на болотистій місцевості в інших місцях вздовж кордону. Сім із них були госпіталізовані.

В останні місяці тисячі мігрантів, переважно з Близького Сходу, перетнули або намагалися перетнути кордон з Білорусі до сусідніх держав -членів Європейського Союзу – Латвії, Литви та Польщі.

ЄС підозрює, що наплив організовує президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції проти його уряду.

“Сьогодні (у неділю) у прикордонному з Білоруссю регіоні були виявлені тіла трьох людей”, – написали у неділю прикордонники Польщі.

Особи були знайдені в трьох різних місцях і були “ймовірно нелегальними іммігрантами”, – повідомила польському інформаційному агентству PAP речниця прикордонної служби Анна Міхальська.

Четверте тіло іракської жінки було знайдено в неділю біля білоруського кордону.

“Тіло жінки неслов’янської зовнішності було виявлено в межах метра від білорусько-польського кордону”,- повідомив державному інформаційному агентству Белта білоруський прикордонник.

Виконуючий обов’язки начальника Усівського прикордонного поста Євген Омес заявив, що на землі є «явні сліди» того, що тіло везуть з Польщі до Білорусі.

Белта розповіла, що біля тіла знайшли трьох дітей, чоловіка та літню жінку. Усі вони є громадянами Іраку, додала Белта.

Белта повідомила, що чоловік загиблої заявив, що правоохоронні органи Польщі підвезли їх до кордону і “під загрозою” змусили переправитися на білоруську сторону.

Раніше у неділю польські прикордонники написали у Twitter, що вони також кілька годин рятували мігрантів, що застрягли в болотистій місцевості біля річки Супрасль біля кордону з Білоруссю.

“Вісім іммігрантів (п’ятеро чоловіків та три жінки) були врятовані, семеро з них госпіталізовані”, – написали прикордонники у Twitter, додавши, що в операції брали участь також пожежники, рятувальники та поліцейські.

Вони також сказали, що субота була напруженим днем, відзначивши 324 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Минулого тижня Польща запровадила 30-денну надзвичайну міру, яка забороняє нерезидентам проходити територію вздовж її кордону з Білоруссю, вперше країна застосувала такий захід після падіння комунізму в 1989 році.

Він також відправив тисячі солдатів на кордон і почав будувати паркан з колючого дроту.

На початку серпня Білорусь заявила, що виявила мертвого іракця біля свого кордону з Литвою, стверджуючи, що його вбили.

Західні уряди ввели кілька пакетів санкцій щодо Білорусі у зв’язку з придушенням інакомислення, яке почалося, коли по всій країні спалахнули протести після спірних виборів в минулому році.