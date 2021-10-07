В Бельгії фламандські лікарі присипляють 10 відсотків новонароджених

У новій публікації British Medical Journal вказується, що фламандські лікарі присипляють 10 відсотків новонароджених, для яких «немає надії на стерпне майбутнє».

Опублікований звіт показує, що 10 відсотків дітей, які померли у Фландрії в період з 2016 по 2017 рік, у віці до одного року отримували ліки від своїх лікарів з «явним наміром скоротити своє життя».

Згідно до бельгійського законодавства евтаназія може застосовуватися широко і гнучко з одним обмеженням. Закон дозволяє евтаназію тільки за вибором і поінформованим неповнолітнім.

Збільшення частки смертельних ін’єкцій

Нові статистичні дані взяті з опитування 24 дітей, померлих у Фландрії в період з вересня 2016 року по грудень 2017 року. Ці цифри невеликі, але відсоток новонароджених, які померли після навмисного введення смертельного препарату, збільшився з 7% до 10%, в порівнянні з опитуванням, проведеним в 1999-2000 роках до того, як евтаназія стала законною. Посилаючись на публікацію, Європейський інститут біоетики зазначає, що «термін евтаназія ніде в статті не зустрічається».

Автори статті в BMJ підкреслюють, що відмова від лікування найчастіше стосується дітей в перші періоди після народження, а ось немовлятам трохи більше старшого віку частіше призначаються препарати, що скорочують тривалість життя.

Намір скоротити ваше життя

«Припинення лікування частіше зустрічається у немовлят, що вмирають на першому тижні життя (18%), і у немовлят, що вмирають від ускладнень вагітності, які впливають на здоров’я плоду (23%). Ліки, які призначаються з явним наміром скоротити тривалість життя, частіше часто використовується у немовлят, що вмирають від 1 до 7 років і 27 днів життя (26%), і у немовлят, що вмирають від післяпологових розладів (26%)», – йдеться в статті .

Замість того щоб вводити заходи по припиненню практики евтаназії і дітовбивства, автори публікації пропонують розглянути правові рамки, які дозволять їм мати місце в більш контрольованих умовах.