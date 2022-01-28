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У європейських паспортах з’являться малюнки з герої коміксів

Гліб Парфененко
У європейських паспортах з'являться малюнки з герої коміксів
Passport and a Belgium flag on a wooden background. Travel concept

З 7 лютого громадянам Бельгії видаватимуть закордонні паспорти нового незвичайного дизайну. Про це повідомила влада країни.

Так, сторінки бельгійських закордонних паспортів вирішили прикрасити героями коміксів місцевих авторів.

Їхні сторінки вирішили прикрасити героями намальованих бельгійськими авторами коміксів.

Зокрема, на них з’являться зображення смурфиків, Тінтіна (героя, створеного бельгійським художником Ерже), Ларго Вінча та інших.

За словами міністра закордонних справ Софі Вільмес, влада переслідувала таку ідею, щоб при поїздках за кордон бельгійці представляли рідну культуру. Міністр вважає, що дизайн вийшов оригінальний і навіть кумедний.

При цьому рішення оновити дизайн закордонних паспортів у Бельгії було прийнято через часті підробки документів. Тому нові паспорти будуть із додатковим захистом. Зокрема, на героях коміксів буде нанесено імена їхніх авторів, які будуть видно лише за допомогою збільшувального скла.

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