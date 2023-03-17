Бельгійське місто Мехелен перетворять на їстівне місто

Місто Мехелен у Бельгії перетворять на “їстівне місто”. Це означає, що його зелені простори почнуть використовувати для вирощування овочів, фруктів та зелені, які можна буде збирати безкоштовно.

За задумом мерії міста, „їстівний“ простір дозволить багатьом людям долучитися до здорового харчування та отримати новий досвід збирання врожаю у міському середовищі.

Крім того, цей проєкт допоможе відновити місцеву фауну, оскільки багато комах, дрібних ссавців та птахів зможуть знайти серед рослин будинок та їжу.

Мехелен — не єдине “їстівне місто”. Він став частиною Мережі їстівних міст, які підтримує ЄС, у тому числі Берлін, Роттердам та Осло.