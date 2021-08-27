19 людей загинули в результаті аварії порома в Бангладеш

Щонайменше 19 людей загинули і пропали безвісти після аварії порома в Бангладеш, повідомляє агентство Reuters з посиланням на владу.

Це ще одна подібна аварія в країні. Сотні людей щороку гинуть в аваріях на поромах в Бангладеш, де водний транспорт широко використовується, але стандарти безпеки низькі.

Після сьогоднішньої аварії було знайдено 19 тіл, в тому числі дев’ять жінок і двоє дітей. Понад 50 людей перебували на борту переповненого порома, який зіткнувся з судном, що перевозив пісок. Деяких пасажирів врятували, іншим вдалося самостійно допливти до берега.