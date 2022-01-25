В ЄС сертифікати COVID більше не визнаватимуть: з 1 лютого туристи зіткнуться з труднощами під час поїздок до Європи

Іноземні мандрівники, які планують потрапити до Європейського Союзу/Шенгенської зони, включаючи українців, а також громадяни ЄС, які проживають на території союзу та бажають подорожувати в межах блоку, можуть зіткнутися з труднощами після 1 лютого, оскільки їхні сертифікати про вакцинацію більше не визнаватимуть. Європейська влада віддаватиме пріоритет «свіжовакцинованим» туристам.

Щойно нові правила набудуть чинності, до тих, у кого закінчується термін дії санітарного пропуску з відміткою про первинну вакцинацію, будуть застосовуватися суворіші правила в’їзду. Наприклад, вимоги пройти тестування чи карантин. Простіше подорожуватиме Європою тим туристам, хто отримав другий компонент вакцини або ревакцинувався. На них поширюються спрощені правила в’їзду без необхідності дотримання заходів із тестування та карантину.

Нагадаємо, що Комісія висунула стандартний період ухвалення цифрового сертифікату ЄС про COVID – 270 днів, тобто, 9 місяців, за умови отримання обох доз антиковідного препарату, проте залишила керівництву країн приймати самостійне рішення щодо цього питання. Ці часові рамки враховують введення бустерних доз через 6 місяців з додатковою 3-місячною перервою. Австрія, Нідерланди та Швейцарія – це лише деякі з європейських країн, які вже оголосили, що з наступного вівторка до туристів будуть застосовуватися нові заходи.

Австрія

Минулого тижня австрійська влада наслідувала рекомендації європейської Комісії і заявила, що сертифікати про первинну вакцинацію дозволять туристам в’їжджати в країну лише в тому випадку, якщо останню дозу було отримано протягом останніх 270 днів. Однак було підкреслено, що для підтвердження статусу 2G під час перебування в Австрії будуть прийматися лише сертифікати щеплення, що вказують на проходження повного курсу вакцинації протягом останніх 180 днів.

«Щоб підтвердити свій статус 2G під час вашого перебування в Австрії, з 1 лютого 2022 року термін дії вашої 2-ї вакцинації буде скорочено до 180 днів», – наголосила австрійська влада.

З 8 листопада в Австрії діє так званий сертифікат 2G – його мають отримати перехворілі або щеплені громадяни країни та туристи. Без нього заборонено допуск до ресторанів, готелів, закладів культури, відпочинку та догляду, косметології, а також підйомників.

Нідерланди

Як і в Австрії, влада Нідерландів заявила, що з 1 лютого термін дії сертифікатів про вакцинацію буде скорочено з дванадцяти до дев’яти місяців. Іншими словами, кожен мандрівник повинен обов’язково ревакцинуватися, щоб його перепустка вважалася дійсною при в’їзді до Нідерландів.

Швейцарія

Крім того, Швейцарія також слідуватиме рекомендаціям Комісії ЄС і визнаватиме лише сертифікати на вакцинацію з позначкою про отримання вакцини протягом 270 днів. При цьому термін дії документа щеплення може бути продовжений шляхом отримання бустерної дози.

На відміну від інших країн, Бельгійський консультативний комітет відмовився дотримуватись загальних рекомендацій і прийняв рішення скоротити термін дії сертифікатів про вакцинацію з 270 до 150 днів, починаючи з 1 березня. Таке рішення було прийнято для того, щоб спонукати більше людей до ревакцинації від COVID-19.