Альпійські льодовики тануть все швидше, озера ростуть, як гриби

Танення льодовиків триває із загрозливою швидкістю: тільки в Швейцарських Альпах в результаті їх танення утворилося 180 нових озер. Щорічно їх площа збільшується на 150 тисяч квадратних метрів. Фахівці б’ють на сполох, пише DW.

«В Альпах у нас є явні докази зміни клімату», – сказав Швейцарський інститут гідрологічних досліджень, який виявив збільшення площі льодовикових озер за останні десять років. Тільки танення льодовиків в Швейцарії призвело до утворення 180 нових льодовикових озер. У період 2006-2016 років площа водної поверхні цих озер в Альпах збільшувалася на 150 000 квадратних метрів в рік.

Незворотні зміни?

Льодовикові озера є не тільки в Альпах. Всесвітньо відомі Сім Рильських озер в Болгарії також є льодовикові озера, розташовані приблизно на тій же висоті в горах, що і більшість альпійських льодовикових озер – понад 2000 м над рівнем моря. Рильський озера утворюються в западинах на схилі гори, так як окремі озера з’єднуються між собою невеликими струмками. Коли вода проходить по цих струмків, утворюються невеликі водоспади і каскади.

Інститут гідрологічних досліджень в Швейцарії вперше провів повну інвентаризацію льодовикових озер в країні, які утворилися після так званого «Малого льодовикового періоду» близько 1850 року. У ті роки льодовики досягли своєї найбільшої площі в історії, потім поступово починають танути. Так в період з 1850 по 2016 рік площа льодовикових озер збільшувалася в середньому на 40 000 квадратних метрів в рік. Однак після цього темпи їх зростання підскочили майже в чотири рази.