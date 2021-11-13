Подорожуєте до Європи? Що потрібно знати про нові правила щодо COVID-19 у зв’язку із зростанням числа заражень

Нова хвиля інфекцій COVID-19 спонукала деякі європейські країни запровадити нові обмеження, оскільки Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що регіон знову перебуває в “епіцентрі” пандемії.

Нідерланди

Учора прем’єр-міністр Нідерландів оголосив про запровадження часткових тритижневих обмежень по всій країні, щоб обмежити громадські збори та змусити підприємства, такі як ресторани, бари та магазини не першої необхідності, закриватися о 7-й годині вечора. Обмеження набувають чинності в суботу на тлі рекордної кількості випадків захворювання на COVID-19, що створює величезне навантаження на систему охорони здоров’я. Лицьові маски будуть обов’язковими у більшій кількості місць, а правила пропуску на випадок захворювання на COVID-19 у Нідерландах будуть розширені, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Австрія

Тим часом Австрія розглядає можливість запровадження заборони на в’їзд до країни невакцинованих людей, включаючи туристів, оскільки у цій гарячій точці зими починається лижний сезон. Офіційне рішення очікується сьогодні, але, швидше за все, з неділі люди без підтвердження вакцинації не зможуть залишати свої будинки чи житло через несуттєві причини. “Наша мета зрозуміла: ми хочемо у неділю дати зелене світло для загальнонаціональної ізоляції невакцинованих”, – сказав канцлер Олександр Шалленберг місцевим ЗМІ. За даними агентства Reuters, в Австрії найнижчий рівень вакцинації в Європі: лише 65% населення повністю щеплені від COVID-19.

Греція

Греція також посилює обмеження щодо невакцинованих людей, оскільки країна рухається назустріч четвертій хвилі пандемії. У понеділок там було зареєстровано рекордну кількість щоденних випадків зараження, і більшість із них припадає на невакцинованих людей. “Ми зіткнулися з четвертою хвилею”, яка “переважно стосується невакцинованих”, – заявив у середу прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє AFP. Хоча Міцотакіс не уточнив, яких нових заходів буде вжито, цілком імовірно, що вони можуть включати продовження перепусток на медичне обслуговування в Греції.

Данія

Тим часом Данія збирається знову ввести санітарний перепустку, або паспорт коронавірусу, у зв’язку зі зростанням захворюваності. Данія була однією з перших країн, яка скасувала всі обмеження на COVID-19 у вересні, але чиновники попередили, що вірус знову становить “критичну загрозу для суспільства”. У вівторок уряд вирішить, які заходи слід вжити, але якщо перепустку буде введено знову, це означатиме, що для входу до кафе, закритих ресторанів, нічних клубів і великих заходів людям потрібно буде пред’являти підтвердження вакцинації.

Франція

Франція також переживає п’яту хвилю та подвоює умови запровадження санітарних перепусток. З грудня всім особам старше 65 років, які мають право на щеплення COVID-19, але не зробили її, буде заборонено вхід до закладів, де потрібна медична перепустка. Це стосується й туристів.

Німеччина

Ослаблення імунітету, низькі температури та відносно низький рівень вакцинації (67%) призвели до того, що рівень захворюваності у Німеччині досяг рекордного рівня. “У поєднанні з відсутністю обмежень на контакти, [рівень вакцинації] дозволяє вірусу поширюватися майже виключно серед невакцинованих”, – каже доктор Крістіна Фальк, президент Німецького товариства імунології. Очікується, що нові обмеження будуть введені наступного тижня, а поки людей просять скоротити кількість контактів, носити маски, а на деяких найпопулярніших різдвяних ринках Німеччини перед входом перевірятимуть статус COVID.

Ісландія

Сьогодні Ісландія ввела нові заходи, щоб випередити зростаючий рівень захворюваності. Ресторани та бари закриватимуться о 10-й вечора, а курорти, басейни та лижні зони працюватимуть на 75% потужності. Ці заходи викликані “різким зростанням кількості інфекцій у країні та зростаючим навантаженням на систему охорони здоров’я, групу пошуку контактів та карантинні центри”, – заявило Міністерство охорони здоров’я, підтвердивши, що обмеження діятимуть до 8 грудня.

Інші європейські країни також намагаються відновити заходи захисту від коронавірусу, скасовані кілька тижнів тому, зі збільшенням кількості випадків захворювання. Цього тижня Бельгія розширила використання пропуску COVID-19 на всю країну та знову запровадила обов’язкове використання масок. За повідомленням The Local Norway, влада Норвегії розглядає можливість повернення перепусток COVID-19, а Хорватія розширює умови використання перепусток COVID-19 і просить людей скоротити кількість громадських заходів на найближчі кілька тижнів.

Якщо ви запланували будь-які поїздки, будь ласка, зверніться на сайт посольства країни, в яку ви прямуєте, щоб дізнатися останню інформацію по COVID-19 для в’їзду і перебування в країні. Ситуація, ймовірно, залишатиметься нестабільною, оскільки температура знижується, а уряди поспішають прискорити проведення вакцинаційних кампаній. Правила можуть бути введені знову або продовжені без попередження в залежності від стану вірусу.