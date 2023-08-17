Подорож без багажа: навіщо країни посилюють правила багажу і що спонукало їх до такого кроку

В аеропортах звикли бачити маси людей з величезними валізами та сумками. Проте, майбутнє може принести зміни в цій звичці – все більше країн і авіакомпаній ставлять обмеження на розмір і тип багажу, що перевозиться у зв’язку зі зростанням популярності екологічних способів подорожей, інформує BBC Travel.

Дубровник, Хорватія

У 2014 році Венеція стала піонером у спробі заборонити колісничні валізи. Але незважаючи на нездійснення запропонованих обмежень, хорватське місто Дубровник успішно реалізувало цю ідею у 2023 році. Тепер туристам пропонується залишити свої валізи вдома або у спеціально означених місцях.

Дубровник, перлина Адріатики, давно бореться з переповненням туристів – місцеві жителі створюють відеоролики, нагадуючи про правила туристичної поведінки, а влада бореться з валізами на колесах, які руйнують дороги міських вулиць.

Піппа Гандертон, фахівець із екологічних подорожей, зазначає, що туристи зазвичай переповнюють свої валізи, бо вже заплатили за вагу. Але це веде до вищих викидів в атмосферу під час польоту та завдає шкоди дорогам у пунктах призначення. Вона вважає, що у майбутньому авіакомпанії мають посилити правила для ручної поклажі, щоб туристи не перевантажували багаж.

Альпи

Зимові курорти Франції, Швейцарії та Австрії закликають гірськолижників залишити свій власний інвентар удома та орендувати все необхідне на місці. Це включає не лише лижі, а й інші речі – від окулярів до зимових курток. Водночас стимулюють туристів відмовитися від літаків та використати поїзди.

Японія

Авіакомпанія Japan Airlines запровадила програму, яка дозволяє мандрівникам заздалегідь орендувати одяг на весь період поїздки, позбавляючи необхідності брати з собою свої речі. Орендований одяг чекатиме їх у готелі.

Проєкт Any Wear, Anywhere? запущений у Токіо, Осаці та Фукуоці і діятиме до кінця серпня. Він призначений для мандрівників, які приїжджають до Японії, щоб мінімізувати багаж. Однак деякі експерти вважають, що такі ініціативи є недостатніми і необхідні жорсткі норми, включаючи компенсації за викиди при перельотах.

Східна Африка

Національні парки Кенії, Танзанії та Уганди відомі своїми сафарі, що демонструють багатство тваринного світу. Однак при подорожі до цих місць важливо пам’ятати, що маленькі літаки, якими слід долетіти до парків, обмежують вагу багажу.

Кеті Боате, генеральний директор компанії Cartology Travel, зазначає: „Маленькі літаки мають суворі обмеження за вагою, а в багатьох регіонах використовуються літаки, які не можуть перевозити валізи з жорстким каркасом – вони просто не розміщуються у відсіку. Під час сафарі вам не потрібно багато речей. У високоякісних котеджах надаються засоби гігієни, рушники, сонцезахисні креми та засоби комах, що знижує необхідність брати речі з дому“. Крім того, сафарі – це час для насолоди природою, а не перевдягання.