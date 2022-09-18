Де відпочити взимку в Європі: 7 місць, де можна провести зимову відпустку

Хоча до календарної зими ще цілий місяць, зараз саме час планувати зимовий відпочинок. Багато заможних людей віддають перевагу Європі. При цьому більшість прагне знаменитих лижних курортів.

А що робити тим, кому гірськолижний спорт не цікавий? Наш сьогоднішній огляд присвячений курортним місцям Європи, де можна відчути колорит країни, задовольнити туристичний інтерес, від душі повеселитися і, можливо, зробити корисні покупки.

Зимовий відпочинок у Німеччині та Австрії

У 20-х числах грудня у всіх німецьких та австрійських містах проходять святкові ярмарки. Купити тут можна будь-що – аж до унікального антикваріату. А ласощів – безліч: пунш, імбирні серця, гаряча випічка, традиційні штруделі. Але найголовніше – сама атмосфера свята. Кожен ярмарок примітний унікальним антуражем і проходить в історичних місцях.

Кращий час

З 21 листопада до 23 грудня

Що відвідати?

Кельн: ярмарок біля підніжжя Кельнського собору, «Ярмарок ангелів» на площі Ноймаркт

Дрезден: ярмарок Штрицельмаркт

Нюрнберг: головна ринкова площа Хауптмаркту

Мюнхен: площа Марієнплац

Франкфурт: площі Ремерберг, Паульсплац

Зимовий відпочинок у Швеції

Ви та ваші діти мріяли побувати в північній Лапландії? Січень – найкращий час, щоб вирушити до найпівнічнішого міста Європи, до якого можна дістатися поїздом – шведський Абіску. Тут стоїть полярна ніч і можна спостерігати приголомшливі північні сяйва, кататися на снігоходах, собаках і навіть оленях, здійснювати лижні прогулянки мальовничими парками. Тим більше, що для цього створено всі умови та збудовано туристичну інфраструктуру.

Кращий час

Перша половина січня

Що відвідати?

Національний заповідник (ландшафтний парк)

Обсерваторію та планетарій

Крижане озеро

Місцеві гори під час прогулянок на снігоході

Зимовий відпочинок у Румунії

Куди поїхати на зимовий відпочинок, щоб він був сповнений гострих відчуттів? Зрозуміло, до румунської Трансільванії – місце проживання графа Дракули. Ця гориста місцевість, вкрита лісами, в зимовий час сама по собі справляємо незабутнє враження. До речі, дика та похмура Трансільванія, яку її показують у фільмах, давно залишилася в минулому. Це один із кіношних міфів. Тому без жодного страху їдьте у справжні середньовічні містечка – Брашов та Сігішоара. Для туристів тут є все потрібне.

Кращий час

Будь-яке – з грудня до початку лютого.

Що відвідати?

Замок Бран. За легендою, саме тут жив граф Дракула, хоча, як кажуть історики, це лише легенда

Замок Пелеш. Побудований королем Румунії Каролем I у 1873 році. Тут є що подивитися – від колекції зброї до фільму в кінотеатрі.

Фортеця Сігішоара. Знаходиться в однойменному містечку, заснованому ще в XII столітті і зберіг старовинний зовнішній вигляд

Фортеця Алба-Юлія. Заснована кілька тисяч років тому! А зараз повністю відреставрована

Зимовий відпочинок в Італії

Якщо ви любите активно проводити час та «запалювати» на масових святах, вам не знайти кращого курорту взимку, ніж Венеція. У лютому тут проходить знаменитий костюмований карнавал, який бере свій початок у Середньовіччі – у 1094 році. Це одна з найяскравіших зимових подій у Європі, на яку з’їжджаються тисячі туристів, артистів, знаменитостей. Експерти рекомендують бронювати житло заздалегідь, бо щороку феєричний венеціанський карнавал збирає величезну «тусовку». І не забудьте костюм та маску!

Кращий час

2017 року карнавал у Венеції пройде з 11 по 28 лютого.

Що відвідати?

Галерея (музей) Академії з шедеврами Тіціана, Тінторетто, Белліні

Палаццо Дукале – резиденцію венеціанського уряду, що має найбільшу у світі залу, стеля якої не підтримує жодна опора

Міст Ріальто – найважливіший символ Венеції буде відкрито після реконструкції якраз у січні 2017 року!

Кафе «Флоріан», що працює з 1640 року – одне з найзнаменитіших кафе у світі

Оперний театр «Ла Феніче» (адреса Campo San Fantin, 1965, квитки – 15-500 євро) у вказаних числах дає оперу Франческо Чілеа «Джина».

Зимовий відпочинок у Хорватії

До знаменитих курортів зимового відпочинку традиційно відносять і хорватську Рієку, де у лютому проходить ще один чудовий карнавал. Його особливість – у змішанні багатьох стилів: італійського, австрійського, східного, слов’янського. А також у тому, що триває карнавал – більше місяця, хоч головний парад на вулиці Корзо триває лише 1 день. Хоча й у решту днів тут багато барвистих шоу та заходів, наприклад, дитячий маскарад.

Кращий час

У 2017 році карнавал у Рієці проходитиме з 17 січня до 1 березня. Головний парад пройде 7 лютого.

Що відвідати?

Стара Брама. Архітектурний ансамбль, збудований в античні часи

Район Трсат. Найбільш знаменитий район міста із старовинним замком. З пагорба можна помилуватися околицями

Старе місто. Історична частина Рієки із середньовічними вуличками

Національний парк Рисняк з дивовижними лісами та альпійськими луками

Хорватський національний театр імені Івана Зайця. 30 січня тут пройде прем’єра опери «Отелло» Джузеппе Верді

Зимовий відпочинок у Данії

Якщо ви любите спокійну атмосферу старовинного європейського міста, найкращим відпочинком у зимові свята стане відвідування Копенгагена. До речі, поїздка буде цікавою і вашим дітям, адже саме тут знаходиться будинок Ганса Християна Андерсена. На Різдво та на Новий рік запалює свої вогні парк розваг «Тіволі». Його особливість – в архітектурі та дизайні XIX століття. Спробуйте місцеві страви та вина прямо на свіжому повітрі!

Кращий час

З католицького до православного Різдва

Що відвідати?

Музей «Світ Андерсена» із масштабною казковою експозицією

Парк розваг «Тіволі»

Ресторан “Noma”. Найвідоміший ресторан скандинавської кухні у Європі

Національну галерею з роботами Хогарта, Рубенса, Рембрандта, Тернера, Блейка

Замок Розенборг, збудований у 1624 році – колишню резиденцію королів з розкішним садом та виставкою коштовностей

Зимовий відпочинок в Іспанії

Далеко не всі люди люблять морозну та снігову зиму. Багато хто вирушає чекати холоду в теплі райони Європи. Одне із найкращих місць, де можна провести зимову відпустку – іспанська Андалусія. Це південний район країни, де навіть взимку температура піднімається до +18С, тому можна гуляти морським узбережжям у легкому пальті.

Кращий час

Будь-яке – з січня до березня.

Що відвідати?