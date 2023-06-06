Без коротких перельотів: ці країни Європи можуть заборонити внутрішні рейси

У Франції набув чинності закон, який забороняє польоти між містами, відстань між якими можна подолати менш як за 2,5 години поїздом. Які європейські країни можуть наслідувати французький приклад?

Минулого тижня Франція офіційно заборонила польоти на короткі відстані. Згідно із законом, на відстані, які можна подолати менш ніж за 2,5 години потягом, більше не можна літати літаком. Крім того, протягом дня має ходити достатньо поїздів, щоб мандрівники могли провести в пункті призначення щонайменше вісім годин.

Міністр транспорту країни Клеман Бон назвав ці заходи „важливим кроком та значним символом у політиці скорочення викидів парникових газів“.

Європа прагне здійснити революцію на залізничному транспорті та спонукає людей вибирати поїзди замість літаків. Чи може новий закон стати першим із багатьох?

Чи підтримує громадськість заборону на ближньомагістральні рейси?

Згідно з опитуванням Європейського інвестиційного банку, проведеним у 2020 році, заборону на близькомагістральні рейси підтримали понад 60% респондентів.

А у 2021 році „Грінпіс“ зажадав заборонити в ЄС рейси між містами, подолати відстань між якими потягом можна менше, ніж за шість годин.

В інтерв’ю inews після підписання французького закону віце-прем’єр і міністр мобільності Бельгії Жорж Жилкіне закликав ЄС наслідувати приклад Парижа, а також розширити мережу нічних поїздів і загалом покращити залізничне сполучення.

Заборона на близькомагістральні польоти у Франції

Ідею про заборону польотів на короткі відстані було вперше запропоновано у 2021 році як частину Кліматичного закону Франції, і авіаційна промисловість відчайдушно їй чинила опір.

Уряд перетягнув на свій бік Air France, запропонувавши фінансову підтримку під час пандемії COVID-19.

Спочатку пропонувалося запровадити обмеження на перельоти, які можна здійснити менш ніж за чотири години поїздом, але через заперечення авіакомпаній від цієї ідеї відмовилися.

В результаті під дію закону потрапили лише три маршрути: з аеропорту Париж-Орлі до Бордо, Нант та Ліон. Ці рейси вже були скасовані у 2020 році, тож, по суті, закон просто гарантує, що їх не можна буде повернути.

Початковий план передбачав заборону ще п’яти маршрутів з аеропорту Париж-Шарль де Голль: Бордо, Ліон, Нант і Ренн, а також з Ліону в Марсель. Але ці рейси були збережені, оскільки розклад не дозволяв мандрівникам прибувати досить рано і вирушати назад досить пізно, а аеропорти були далеко від вокзалів.

Критики заявили, що це лише символічний внесок у турботу про клімат, який скоротить викиди вуглекислого газу лише незначно. За оцінками Transport & Environment, йдеться лише про 0,3% від викидів, що виробляються літаками, що вилітають з материкової частини Франції.

Клеман Бон відповів на заяви про грінвошинг у Твіттері, запевнивши, що в майбутньому, коли заборона буде переглянута, буде скасовано більше рейсів.

“Указ діє протягом трьох років, тому ми можемо бути більш амбітними у міру просування вперед, збільшуючи час у дорозі з 2,5 години до як мінімум 3 години в майбутньому”, – сказав він.

Де ще в Європі планують заборонити польоти на короткі відстані?

2021 року Іспанія представила план із заборони близькомагістральних рейсів до 2050-го у випадках, коли до пункту призначення можна дістатися поїздом менш ніж за 2,5 години. Це може означати заборону польоти з Мадрида в будь-яку точку материка.

За оцінками уряду, це дозволить скоротити викиди парникових газів на два мільйони тонн. План також передбачає введення податку для пасажирів, що часто літають, і зборів на поїздки в залежності від близькості кінцевого пункту призначення.

У 2020 році Австрія поставила умови щодо пакету заходів COVID-19 для порятунку свого флагманського авіаперевізника, компанії Austria Airlines.

Уряд допоміг авіакомпанії після того, як вона відмовилася від усіх рейсів між містами, дорога між якими займає менше трьох годин на поїзді. Воно також запровадило податок у розмірі 30 євро на рейси завдовжки менше 350 км. Насправді торкнувся лише один маршрут — з Відня до Зальцбурга.

Останніми роками Німеччина також прагне знизити привабливість авіаперевезень на короткі відстані. 2020 року вона збільшила податки на внутрішні та внутрішньоєвропейські рейси на 75%.

Бельгія також запровадила податок у розмірі 10 євро на близькомагістральні перельоти на відстань менше ніж 500 км від аеропорту Брюсселя.