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Австрія рятує туристичний сезон та скасовує карантин для нещеплених від COVID-19

Гліб Парфененко
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Австрія скасовує карантин із 31 січня для нещеплених від коронавірусу. Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Рішення було прийнято після того, як стало зрозуміло, що ситуація у лікарнях стабілізувалася і насамперед у реанімаційних відділеннях. “Локдаун для нещеплених закінчується в понеділок”, – заявив канцлер перед засіданням кабінету міністрів.

У той же час зберігається вимога про вакцинацію або хворобу, якщо ви хочете відвідати більшість громадських місць — ресторани, магазини, концерти, виставки та інше. Також обов’язково носити маску типу FFP2.

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