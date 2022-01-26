Австрія рятує туристичний сезон та скасовує карантин для нещеплених від COVID-19

Австрія скасовує карантин із 31 січня для нещеплених від коронавірусу. Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Рішення було прийнято після того, як стало зрозуміло, що ситуація у лікарнях стабілізувалася і насамперед у реанімаційних відділеннях. “Локдаун для нещеплених закінчується в понеділок”, – заявив канцлер перед засіданням кабінету міністрів.

У той же час зберігається вимога про вакцинацію або хворобу, якщо ви хочете відвідати більшість громадських місць — ресторани, магазини, концерти, виставки та інше. Також обов’язково носити маску типу FFP2.