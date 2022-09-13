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В Австралії кенгуру вбив свого господаря

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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В Австралії кенгуру вбив свого господаря

Австралієць помер після нападу кенгуру, якого він тримав як домашнього вихованця, повідомляє ВВС з посиланням на поліцію.

Родичі знайшли 77-річного чоловіка із серйозними травмами у його будинку в Редмонді, приблизно за 400 км на південь від Перта, у понеділок.

Коли на садибу прибули медики, допомогти чоловікові їм завадив кенгуру. Поліцейським довелося застрелити двоматочну тварину.

Представник поліції повідомив ЗМІ, що, за даними поліції, раніше того ж дня чоловік напав на кенгуру.

В Австралії мешкає близько 50 мільйонів кенгуру, але напади на людей трапляються рідко. Нинішній випадок – перший летальний кінець з 1936 року.

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