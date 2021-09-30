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Згідно дослідження коронавірус скорочує тривалість життя

Гліб Парфененко
Коронавірус різко скорочує тривалість життя

Під час пандемії в ряді країн тривалість життя різко скоротилася. У країнах Західної Європи він впав до рівня, якого не було з часів Другої світової війни. У деяких країнах весь прогрес, досягнутий у продовженні людського життя протягом десятиліть, був ліквідований за дуже короткий час, стверджують вчені з Центру демографічних наук Леверхулма Оксфордського університету, який є одним з найвідоміших у світі. Дослідники опублікували своє дослідження в Міжнародному журналі епідеміології. За його словами, середня тривалість життя чоловіків скоротилася більшою мірою, ніж жінок.

Найбільш драматично це у Сполучених Штатах

Оксфордські вчені проаналізували дані з 29 країн, більшість з яких є європейськими. За межами Європи вони вивчали ситуацію в США та Чилі. У 27 опитаних країнах у 2020 році середня тривалість життя зменшилася, а в 22 з них це скорочення становить щонайменше півроку. “У таких країнах Західної Європи, як Іспанія, Англія, Уельс, Італія чи Бельгія, така низька тривалість життя востаннє спостерігалася під час Другої світової війни”, – сказав автор дослідження Хосе Мануель Абурто.

У країнах Східної Європи тривалість життя була особливо короткою. У Болгарії, Литві та Польщі у 2020 році чоловіки “втратили” 1,2 роки свого життя.

Середня тривалість життя чоловіків у США впала найбільше: у порівнянні з 2019 роком вони живуть у середньому на 2,2 роки менше.У цій країні особливо вражає підвищена смертність людей працездатного віку до 60 років, каже Ріддхі Кашьяп, співавтор дослідження. У більшості європейських країн смертність зросла у віковій групі старше 60 років. Ще в червні дослідження, опубліковане в British Medical Journal, виявило різке зниження тривалості життя у Сполучених Штатах.

Ожидаемая продолжительность жизни – это статистически ожидаемый период времени, в течение которого новорожденный остается до его или ее будущей смерти. Этот период обычно рассчитывается с использованием таблиц эмпирических данных о прошлых смертях и их частоте, а также предположений модели для будущих изменений. То есть под «средней продолжительностью жизни» в цитируемых исследованиях понимается возраст, которого, вероятно, достигнет новорожденный, если смертность останется на том же уровне, что и при рождении. По данным Федерального статистического управления, в августе 2021 года эта средняя продолжительность для Германии составляла 78,6 года для новорожденных мальчиков и 83,4 года для новорожденных девочек. Факты также показывают, что в 2020 году смертность увеличилась, особенно в возрастной группе старше 70 лет – как мужчин, так и женщин.

Вже понад 4,7 млн ​​жертв

За оцінками Університету Джона Хопкінса, коронавірус забрав щонайменше 4,7 мільйона життів з початку пандемії. У Україні вже загинуло майже 59 000 осіб, лише вчора в країні загинуло 217 осіб.

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