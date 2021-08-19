В ході розкопок в античному місті Айзаной знайдена статуя грецької богині Гігієї

В ході розкопок в античному місті Айзаной в районі Чавдархисар західній турецькій провінції Кютахья виявлена ​​статуя богині грецької міфології Гігієї.

Античне місто Айзаной, включене до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2012 році, розташоване в 50 км від адміністративного центру провінції Кютахья. Розкопки тут проводяться місцевим Управлінням музеїв.

Координатор розкопок – завідувач відділенням археології факультету наукової літератури Університету Думлупинар професор Гекхан Джошкун – розповів, що античне місто було побудованн близько 5 тисяч років тому.

У розкопках беруть участь 100 археологів і технічний персонал чисельністю в 25 чоловік, повідомив Джошкун.

«Ми намагаємося розкопати галереї з колонами в західній і південній частинах агори (ринку) і лавки прямо за ними», – сказав професор.

За його словами, в одній з галерей на півдні агори була знайдена статуя богині грецької міфології Гігієї.

«Гігієя в грецькій міфології – богиня здоров’я і чистоти, дочка бога медицини Асклепія. Статуя висічена з мармуру, верхня частина її виявилася пошкоджена. На жаль, статуя не дійшла до наших днів в цілісності, але навіть в нинішньому стані вона ростом з людину. Раніше в ході розкопок були знайдені і інші артефакти, пов’язані з Гігієєю. Це говорить про те, що в Айзаноє існував культ здоров’я, можливо, будуть знайдені цілі будівлі, лікувальні установи. У зв’язку з цим вважаю, що знайдена статуя має велике значення», – зазначив координатор розкопок.