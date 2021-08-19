ГоловнаАВСТРАЛІЯВ ході розкопок в античному місті Айзаной знайдена статуя грецької богині Гігієї
АВСТРАЛІЯ

В ході розкопок в античному місті Айзаной знайдена статуя грецької богині Гігієї

Античне місто Айзаной в 2012 році був включене до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Євгеній Подольський
В ході розкопок в античному місті Айзаной знайдена статуя Гігієї

В ході розкопок в античному місті Айзаной в районі Чавдархисар західній турецькій провінції Кютахья виявлена ​​статуя богині грецької міфології Гігієї.

Античне місто Айзаной, включене до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2012 році, розташоване в 50 км від адміністративного центру провінції Кютахья. Розкопки тут проводяться місцевим Управлінням музеїв.

В ході розкопок в античному місті Айзаной знайдена статуя Гігієї

Координатор розкопок – завідувач відділенням археології факультету наукової літератури Університету Думлупинар професор Гекхан Джошкун – розповів, що античне місто було побудованн близько 5 тисяч років тому.

У розкопках беруть участь 100 археологів і технічний персонал чисельністю в 25 чоловік, повідомив Джошкун.

«Ми намагаємося розкопати галереї з колонами в західній і південній частинах агори (ринку) і лавки прямо за ними», – сказав професор.

В ході розкопок в античному місті Айзаной знайдена статуя Гігієї

За його словами, в одній з галерей на півдні агори була знайдена статуя богині грецької міфології Гігієї.

В ході розкопок в античному місті Айзаной знайдена статуя Гігієї

«Гігієя в грецькій міфології – богиня здоров’я і чистоти, дочка бога медицини Асклепія. Статуя висічена з мармуру, верхня частина її виявилася пошкоджена. На жаль, статуя не дійшла до наших днів в цілісності, але навіть в нинішньому стані вона ростом з людину. Раніше в ході розкопок були знайдені і інші артефакти, пов’язані з Гігієєю. Це говорить про те, що в Айзаноє існував культ здоров’я, можливо, будуть знайдені цілі будівлі, лікувальні установи. У зв’язку з цим вважаю, що знайдена статуя має велике значення», – зазначив координатор розкопок.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19ЄвропакоронавірусвакцинаціяпогодаПравила в'їздувакцинапожежаземлетрусАзія

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International