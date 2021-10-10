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АВСТРАЛІЯ

У Німеччині лікарі відмовляються лікувати нещеплених на COVID-19 паціентів

Гліб Парфененко
У Німеччині лікарі відмовляються лікувати нещеплених на COVID-19

Деякі лікарські кабінети в Німеччині приймають тільки тих пацієнтів, які пройшли вакцинацію, ревакцинацію або тестування. Чи мають медики право відмовляти в медичній допомозі?

На вхідних дверях в хірургічне відділення висить табличка: “Доступ і лікування тільки для осіб, щеплених проти COVID-19, які перенесли захворювання або здали тести”. Ортопед доктор Бауер пояснює, що таким чином вони хочуть захистити від інфекції всіх пацієнтів, включаючи тих, кому не можна робити щеплення за станом здоров’я, повідомляє DW.

“Це також захистить вагітних жінок, маленьких дітей і людей з ослабленою імунною системою. Важливим є той факт, що таким чином лікарський кабінет не буде наражатися на небезпеку карантину або закриття. А ті, у кого немає негативного аналізу на антиген або ПЛР, можуть зробити це на місці”, – пояснив лікар.

Практика цього кабінету в швабському місті Фрідберг стала загальноприйнятою. Невідомо, скільки саме лікарських кабінетів приймають на огляд лише вакцинованих, ревакцинованих і перевірених пацієнтів.

Пацієнти схвалюють цей захід лікарів. І самі лікарі підкреслюють, що реакція їх пацієнтів повністю позитивна. Однак є й ті, хто висловлює невдоволення.

“У деяких випадках таке обмеження є прямо-таки фатальним. Що робити, якщо у мене сильні болі в животі, але замість того, щоб звернутися до лікаря, мене змушують спочатку піти в аптеку, щоб зробити тест? Що робити, якщо у мене лопнув апендикс? Я вважаю, що право на медичну допомогу є одним з основних прав людини і не повинно обмежуватися людьми, які пройшли вакцинацію, здали аналізи або перенесли яке-небудь захворювання”, – сказав пацієнт.

Ортопед Шварц не приймає ці аргументи.

“Наші діти, які найбільше постраждали від цієї пандемії, повинні здавати аналізи три рази в тиждень, щоб вони могли ходити до школи. Тому я не розумію, в чому проблема з отриманням одного тесту”, – підкреслив медик.

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