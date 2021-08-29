Південна Африка вводить величезні знижки, щоб стимулювати туризм та подорожі

Туризм Південної Африки (SAT) запустив Тиждень подорожей Sho’t Left в 2021 році, під час якої туристам надаються знижки, щоб стимулювати місцеві поїздки для відродження сектора.

SAT, національне туристичне агентство, яке відповідає за просування Південної Африки як направлення на міжнародному та внутрішньому рівнях, заявило, що мандрівники отримають до 50% знижки в різних частинах країни.

«Протягом тижня подорожей Sho’t Left, яка почнеться з 6 по 12 вересня, ми закликаємо південноафриканців бронювати ці пакети зі знижкою», – сказав виконуючий обов’язки генерального директора SAT Стембізо Дламіні.

«У міру того, як країна починає відкриватися, необхідно відродити апетит до внутрішніх подорожей і заохочувати південноафриканців подорожувати по своїй країні. Вересень відомий як Місяць туризму, разом з Місяцем спадщини і Місяцем державної служби», – сказала вона.

Генеральний директор Департаменту туризму Нхумелені Віктор Тараджі сказав, що у них є заходи, такі як протоколи COVID-19 і знижки, щоб відродити місцевий туризм.