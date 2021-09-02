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АВСТРАЛІЯ

“Це позитивний сигнал для інших країн ЦСЄ”. Експерт про зустріч Байден-Зеленський

Євгеній Подольський
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– Візит Володимира Зеленського в Білий дім показав, що США хочуть поглибити відносини з Україною, і є хорошим сигналом для інших країн регіону, – каже Джонатан Кац, колишній дипломат і експерт німецького аналітичного центру Фонду Маршалла.

Президент України Володимир Зеленський в середу домігся того, до чого прагнув з самого початку свого президентства, – зустрічі з публічними запевненнями про підтримку агресії Росії і прагнень України в НАТО. Але крім того, що сказав Зеленський, він також отримав досить широкий спектр угод – від додаткової допомоги та військового співробітництва до торгівлі і енергетики.

За словами Джонатана Каца, колишнього дипломата і заступника глави агентства USAID, це означає, що Україна – не дивлячись на розчарування ставленням США до “Північного потоку – 2” – добре використовувала свої дипломатичні можливості.

– Всі ці домовленості добре показують, що існує стратегічна активізація відносин між США і Україною, в чому зацікавлені обидві сторони. Це не тільки енергетика і безпеку, а й багато інших питань, в тому числі більш глибокі економічні зобов’язання, – каже експерт. «Є й інші області співпраці, від космосу до пандемії, і заплановані подальші зустрічі на високому рівні, які стануть результатом цього візиту і принесуть свої плоди в майбутньому», – додає він.

Можливість для інших країн регіону

Кац підкреслює, що Вашингтон також високо оцінив заяви Зеленського з особливо важливого для президента Байдена питання, а саме щодо демократичних реформ і боротьби з корупцією. Заява, підписана обома лідерами, включала, серед іншого, Оголошення про судову реформу. У документі також містяться положення – ймовірно, вперше – про боротьбу з дискримінацією, в тому числі щодо сексуальних меншин.

– Це хороший крок перед запланованим на грудень цього року Саммітом за демократію, – вважає аналітик.

За словами Каца, візит Зеленського показує, що адміністрація Байдена зацікавлена ​​в більш активній участі і більш тісних відносинах з Центральною та Східною Європою. Однак, за його словами, обидві сторони повинні проявити ініціативу в цьому напрямку.

– Ця зустріч – позитивний сигнал для інших європейських країн, які хочуть поглибити співпрацю з США, – оцінив він.

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