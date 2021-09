“Це позитивний сигнал для інших країн ЦСЄ”. Експерт про зустріч Байден-Зеленський

– Візит Володимира Зеленського в Білий дім показав, що США хочуть поглибити відносини з Україною, і є хорошим сигналом для інших країн регіону, – каже Джонатан Кац, колишній дипломат і експерт німецького аналітичного центру Фонду Маршалла.

Президент України Володимир Зеленський в середу домігся того, до чого прагнув з самого початку свого президентства, – зустрічі з публічними запевненнями про підтримку агресії Росії і прагнень України в НАТО. Але крім того, що сказав Зеленський, він також отримав досить широкий спектр угод – від додаткової допомоги та військового співробітництва до торгівлі і енергетики.

За словами Джонатана Каца, колишнього дипломата і заступника глави агентства USAID, це означає, що Україна – не дивлячись на розчарування ставленням США до “Північного потоку – 2” – добре використовувала свої дипломатичні можливості.

In my visit with President Zelenskyy today, I reaffirmed the United States’ support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, our close cooperation on energy security, and our shared democratic values. pic.twitter.com/BJaxoJrXFh

– Всі ці домовленості добре показують, що існує стратегічна активізація відносин між США і Україною, в чому зацікавлені обидві сторони. Це не тільки енергетика і безпеку, а й багато інших питань, в тому числі більш глибокі економічні зобов’язання, – каже експерт. «Є й інші області співпраці, від космосу до пандемії, і заплановані подальші зустрічі на високому рівні, які стануть результатом цього візиту і принесуть свої плоди в майбутньому», – додає він.

Кац підкреслює, що Вашингтон також високо оцінив заяви Зеленського з особливо важливого для президента Байдена питання, а саме щодо демократичних реформ і боротьби з корупцією. Заява, підписана обома лідерами, включала, серед іншого, Оголошення про судову реформу. У документі також містяться положення – ймовірно, вперше – про боротьбу з дискримінацією, в тому числі щодо сексуальних меншин.

The priority at the meeting with @JoeBiden is security issues. In particular, security in #Donbas, in the occupied Crimea, in the Black Sea-Azov region & energy security in 🇺🇦 & 🇪🇺. We handed over a list of almost 450 detained Ukrainians to @POTUS to demand their release jointly. pic.twitter.com/aErH0L1HJm

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021