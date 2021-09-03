Apple веде переговори з Toyota про виробництво Apple Car: звіт

Сан-Франциско: Apple, як повідомляється, зустрічається з керівниками Toyota з приводу виробництва свого давно відомого Apple Car до 2024 року.

Згідно з DigiTimes, представники Apple в минулому місяці зустрічалися з південнокорейськими SK Group і LG Electronics, щоб обговорити розробку Apple Car, а наразі виробник iPhone веде переговори з Toyota.

Apple працює над автомобільним проектом іще з 2014 року під кодовою назвою Project Titan.

Раніше в повідомленнях згадувалося, що Apple також обговорювала аналогічні плани з іншими виробниками автомобілів, включаючи Hyundai.

Також повідомлялося, що перший автомобіль Apple буде побудований на платформі електромобіля Hyundai.

У записці для інвесторів аналітик TF Securities Мінг-Чі Куо сказав, що глибоке співробітництво Apple з нинішніми автовиробниками (Hyundai Group, General Motors і PSA), що мають великий досвід розробки, виробництва і кваліфікації, «значно скоротить час розробки Apple Car і створить час виходу на ринок “.

Куо вважає, що найбільш ранній можливий термін появи на ринку автомобіля Apple – 2025 рік.

Ходять чутки, що автомобіль Apple буде оснащений технологією LiDAR, яка може додати глибину вбудованим функціям штучного інтелекту (AI).

Очікується, що в автомобілі буде використовуватися мікросхема «C1» на базі процесора A12 Bionic з функціями штучного інтелекту в салоні, такими як відстеження погляду.

Очікується, що Apple Car, про яку давно ходять чутки, буде використовувати світлодіодні екрани по всьому автомобілю, щоб інформувати інших водіїв про те, що робить система автономного водіння.

У патенті, виданому Управлінням по патентам і товарним знакам США, під назвою «Зовнішнє освітлення і система попередження». Система Apple буде включати створення дисплеїв, які розміщуються навколо автомобіля, і очікується, що цей довгий дисплей буде показувати різноманітну інформацію іншим учасникам дорожнього руху.