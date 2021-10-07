Алкоголь і ботокс зруйнували красу мадам Саркозі

Мадам Саркозі, дружина нині засудженого колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, Карла Бруні була однією з найвідоміших топ-моделей, пліч-о-пліч з Клаудією Шиффер, Наомі Кемпбелл, Ліндою Євангелістою. Співачка і автор пісень, зараз вона записує альбоми і іноді з’являється на престижних показах мод.

Карла з’явилася на показі Balmain минулого тижня в рамках Тижня моди в Парижі.

Італійка була наділена неймовірною красою, але, на жаль, перенесла безліч косметичних операцій, ботокса і т.д., тому сьогодні вона помітно не в ліпшому стані. В даний час її виступи в ЗМІ дуже рідкісні, тому всіх здивувало інтерв’ю британській газеті Telegraph, в якому вона розповідає про карантин в сім’ї, а також про свої проблеми з алкоголем.

“Коли я п’ю, я переборщую. Раніше я думала, що якщо я до кінця дня вживаю алкоголь, то мені кінець, я помру. Я не знаю, як бути помірною”, – сказала Карла Бруні, додавши, що вона змогла подолати цю проблему під час блокування.

У 20 років Карла Бруні стала одною із 20 найбільш високооплачуваних моделей світу, спокусивши багатьох знаменитих і більш старших чоловіків. Вона була з Міком Джаггером і Еріком Клептоном, і чоловіки всього світу зітхали по ній. Публіка не могла намилуватися її красою і чарівністю, а більш обізнані джерела стверджують, що Саркозі був без розуму від неї під час їх першої зустрічі в 2007 р. З чуток, вона також спокусила Дональда Трампа.

Однак у своєму прагненні зберегти молодість Карла перестаралася з естетичними втручаннями, настільки, що багато хто тепер стверджують, що вона втратила свою красу. Крім того, надмірне вживання алкоголю залишило непоправної слід на її обличчі.