Всі розділи
ГоловнаАргентинаВ Аргентині виявили 18 мертвих китів
Аргентина

В Аргентині виявили 18 мертвих китів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Аргентині виявили 18 мертвих китів

Телеканал TN повідомляє, що в Аргентині в районі популярного у туристів півострова Вальдес знайшли 18 мертвих китів.

На думку вчених, кити могли отруїтися водоростями, проте точні причини загибелі морських жителів з’ясовуються.

Тіла молодих і дорослих китів були виявлені в районі півострова Вальдес, куди з червня до грудня прибувають тисячі туристів, щоб спостерігати за цими тваринами поблизу.

Отруєння могло статися через цвітіння шкідливих водоростей, «оскільки у зразках планктону та двостулкових молюсків із цього району було виявлено дуже високі рівні біотоксинів».

Квітучі отруйні водорості є світовою проблемою. Лише у 2015 році від відправлення ними загинули 300 китів у Чилі. Причиною цвітіння є підвищення температури океану, викликане викидами з виробництв та сільгоспугідь, де використовуються добрива.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'якурйоз

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму