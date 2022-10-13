В Аргентині виявили 18 мертвих китів

Телеканал TN повідомляє, що в Аргентині в районі популярного у туристів півострова Вальдес знайшли 18 мертвих китів.

На думку вчених, кити могли отруїтися водоростями, проте точні причини загибелі морських жителів з’ясовуються.

Тіла молодих і дорослих китів були виявлені в районі півострова Вальдес, куди з червня до грудня прибувають тисячі туристів, щоб спостерігати за цими тваринами поблизу.

Отруєння могло статися через цвітіння шкідливих водоростей, «оскільки у зразках планктону та двостулкових молюсків із цього району було виявлено дуже високі рівні біотоксинів».

Квітучі отруйні водорості є світовою проблемою. Лише у 2015 році від відправлення ними загинули 300 китів у Чилі. Причиною цвітіння є підвищення температури океану, викликане викидами з виробництв та сільгоспугідь, де використовуються добрива.