Тепер туристам доведеться сплачувати податок при в’їзді до Аргентини

Аргентина ввела податок для туристів, що виїжджають з країни, передає Dip.org.ua.

Влада Аргентини запровадила новий податок на долар у розмірі 25 відсотків для аргентинців, які вирушають за кордон.

Як зазначає видання, в Аргентині існує паралельно кілька курсів обміну долара. Є офіційний (долар за 157 песо), є курс на чорному ринку (долар за 289 песо), для фондового ринку, для сільського господарства, для оплати послуг інтернет-платформ. Є також курс для туристичних аргентинських, які люблять їздити за кордон. Їх і змусять додатково витратити.

В результаті квитки на літак та екскурсії за кордоном, за які аргентинці платитимуть банківськими картками, обійдуться їм за ціною приблизно 314 песо за долар, що вдвічі більше за офіційний курс.

Поки що складно сказати, чи утримає новий податок аргентинців, які є пристрасними шанувальниками футболу, від поїздки на чемпіонат світу до Катару.