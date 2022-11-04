“Міс Аргентина” та “Міс Пуерто-Ріко” зіграли таємне весілля

26-річна екс-“міс Аргентина” Маріана Варела та 22-річна екс-“міс Пуерто-Ріко” Фабіола Валентин зіграли таємне весілля. Про це вони розповіли передплатникам в інстаграмі. Вони поділилися в соцмережах відео з фотографіями з весілля та зі своїх побачень.

Церемонія відбулася у будівлі міського суду у Сан-Хуані (Пуерто-Ріко). Аргентина узаконила одностатеві шлюби у 2010 році, у Пуерто-Ріко вони дозволені з 2015 року.

Дівчата познайомилися у 2020 році на конкурсі Miss Grand International у Таїланді, де вони представляли свої країни. Після того, як вони потрапили до топ-10 конкурсу, вони потоваришували та продовжили спілкуватися через соцмережі. Свої стосунки вони тримали таємно.