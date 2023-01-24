Остання країна Середземномор’я, закрита від туристів десятки років, готується відкритися

До відкриття для туристів готується остання країна Середземномор’я, яка закрита від туристів десятки років: свої кордони для туристів вирішив відкрити Алжир. Як повідомляє арабська преса, згідно з документом міністерства внутрішніх справ Алжиру, країна планує полегшити доступ для іноземних туристів, і зокрема, почати видавати туристичні візи після прибуття замість досить складної процедури в отриманні алжирської візи через посольства.

При цьому в арабських ЗМІ додають, що рішення про відкриття кордонів Алжиру для туризму вже набуло чинності — щоправда, лише для південних регіонів країни, що охоплюють пустелю Сахара. Дістатись узбережжя Середземного моря, побувати в Атлаських горах або в древній столиці Алжиру, поки що складно. Втім, у будь-якому разі, поки туристи мають бронювати квитки через офіційно затверджені туристичні агенції, що працюють в Алжирі, і їх супроводжуватиме поліцейський ескорт.

Тим не менш, цей захід є кроком вперед для країни, яка ніколи не прагнула стати великим туристичним напрямом, як сусідні країни — такі як Марокко, Туніс та Єгипет. «Хвала Господу! Ми задоволені цим рішенням, яке, безумовно, позитивно вплине на туристичний сектор і на країну», — наводять місцеві ЗМІ коментар, який озвучив Мохамед Амін Берреджем, президент Національної асоціації туристичних агентств Алжиру.

Також наводяться й такі цифри: сектор туризму Алжиру становить лише 1,5% ВВП порівняно з 14% у Тунісі. Країна також відстає з погляду готельної інфраструктури: на кінець 2020 року налічувалося всього 127 тис. місць у готелях, тоді як у сусідньому крихітному Тунісі їх понад 230 тис. Що до речі призводить до того, що і відпочивати самі алжирці часто вирушають саме до цієї сусідньої. країну.

У результаті уряд Алжиру закликає іноземних інвесторів фінансувати та будувати туристичні комплекси. Зокрема, вже підписано угоду між катарською Retaj Hotels and Hospitality та алжирською державною HTT. Щоправда, експерти сумніваються, що «трансформація» Алжиру в туристичний напрямок і його відкриття пройдуть гладко.