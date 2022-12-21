Названо найбюджетніші туристичні напрямки на 2023 рік

Цього року не лише зняли коронавірусні обмеження на більшості популярних у туристів напрямків, а й різко зросли ціни на авіаквитки та готелі. Тому питання пошуку бюджетних напрямів для подорожі зараз як ніколи є актуальним. ДІП з посиланням на Traveloffpath.com пропонує список із восьми бюджетних напрямків на наступний рік.

Таїланд залишається одним з найпопулярніших місць для мандрівників і пропонує чудові краєвиди на затоку, бірюзовий океан, пляжі з рожевим піском, облямовані тропічними лісами, багатовікові буддійські храми та відпочинок за привабливими цінами.

Цифрові кочівники особливо люблять Таїланд і залишаються у країні тривалий час. За інформацією експертів, у середньому туристи можуть розраховувати на комфортне життя за 533 долари на місяць (без орендної плати).

Лаос, що в Південно-Східній Азії є регіональним центром для знайомства з природою. Прорізаний річкою Меконг і відомий своїм суворим гірським ландшафтом, він завжди приваблював туристів, які мріють втекти від шуму та суєти.

За даними Numbeo, найбільшої у світі бази даних про вартість життя, обід на одну людину в недорогому ресторані в Лаосі коштує всього 2,72 долара, а пінта місцевого пива ще дешевша — від 1,13 долара.

Камбоджа є центром культури, відомою своєю багатотисячолітньою історією, великою колекцією археологічних пам’яток і природою, що захоплює дух.

Щодо цін, то мандрівникам рекомендується додавати до свого бюджету щонайменше 593,88 долара на місяць, щоб покрити вартість життя. У Пномпені, найбільшому місті країни, туристи, які зупинилися на тривалий термін, платять за оренду на 55,81 відсотка менше, ніж в інших популярних державах західного світу, наприклад, у Франції.

Останнім часом Албанія здобула репутацію доступного сонячного куточка Середземномор’я. Тут туристи витрачають на 45,80 відсотка менше, ніж у країнах ЄС, і на них чекає химерне узбережжя Адріатичного моря, пам’ятники ЮНЕСКО та середньовічні замки на вершинах гір.

Болгарія нещодавно потрапила до заголовків газет як рай для довгострокових мандрівників. Справа не тільки в тому, що вона на 41,19 відсотка дешевша, ніж інші західні країни ЄС. Болгарія – серйозно недооцінена країна з різноманітною природою та багатим етнічним та культурним бекграундом, яку іноземці лише починають наново відкривати.

Грузія є одним із найдавніших місць у світі, де було винайдено вино, а міста існують тисячі років. Тут модерн та європейські впливи стикаються з пострадянською естетикою. Грузію часто називають місцем номер один у Європі для цифрових кочівників: без урахування проживання туристи витратить у середньому 555,21 долара на місяць.

Туреччина – ще одна цікава країна зі складною історією, переплетеною з історією Європи. Від високих мінаретів Стамбула до піщаних пляжів Анталії, що розкинулися на Східному Середземномор’ї, Туреччина має багато цікавого для любителів історії та любителів сонця. На щастя для них, ціни на їжу, проживання та туристичні заходи в середньому на 48 та 21 відсоток нижчі, ніж в Італії чи Греції відповідно.

В Аргентині, враховуючи один із найнижчих показників у цьому списку, місячна вартість життя оцінюється в 419,06 долара (орендна плата не враховується), що майже на 60 відсотків дешевше порівняно із західними країнами.