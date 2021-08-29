Відомий афганський співак був застрелений талібами

Відомий афганський виконавець народної музики і пісень Фавад Андараб був убитий талібами, повідомив сьогодні телеканал Times TV з посиланням на ТАСС.

Індійські ЗМІ посилалися на родичів Андараб. За їх словами, бойовики ісламістського руху забрали співака з його будинку в північній афганській провінції Баглан і застрелили його.

Син загиблого підтвердив цю інформацію.

У своїх піснях Андараб висловлював підтримку противникам Талібану і засуджував ісламістський рух. Крім того, багато лідерів “Талібану” вважають що музика “суперечить ісламу”.