В Афганістані підірвали автомобіль з талібами

У центральній афганській провінції Парван підірваний автомобіль, що належить силам руху «Талібан».

За словами представника «Талібан» Білала Керімі, інцидент мав місце в місті Чарикар – адміністративному центрі провінції Парван.

Він повідомив, що слідом за атакою в регіоні була проведена спецоперація з нейтралізації нападників, в результаті якої було вбито і затримані кілька членів терористичної організації ДЕАШ.

Він додав, що під час вибуху поранення отримали кілька талібів.

Після того, як рух «Талібан» встановило контроль над територією Афганістану, ДЕАШ активізувала терористичну діяльність в цій країні.