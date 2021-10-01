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В Афганістані підірвали автомобіль з талібами

АФГАНІСТАН
Євгеній Подольський

У центральній афганській провінції Парван підірваний автомобіль, що належить силам руху «Талібан».

За словами представника «Талібан» Білала Керімі, інцидент мав місце в місті Чарикар – адміністративному центрі провінції Парван.

Він повідомив, що слідом за атакою в регіоні була проведена спецоперація з нейтралізації нападників, в результаті якої було вбито і затримані кілька членів терористичної організації ДЕАШ.

Він додав, що під час вибуху поранення отримали кілька талібів.

Після того, як рух «Талібан» встановило контроль над територією Афганістану, ДЕАШ активізувала терористичну діяльність в цій країні.

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