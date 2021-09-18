Талібан допускає в середні школи тільки хлопчиків і вчителів чоловічої статі

Дівчатка були відсутні в заяві Талібану про відновлення занять в середній школі.

У суботу в Афганістані старшокласницям заборонили повертатися в середню школу після того, як нові правителі країни – таліби – постановили, що в клас можуть повернутися тільки хлопчики і вчителі-чоловіки.

Жорстке ісламістське угруповання повернулася до влади минулого місяця після виведення американських військ, пообіцявши більш м’який тип правління, ніж їх репресивне перебування при владі в 1990-х роках, коли жінкам було заборонено вчитися і працювати, нагадує AFP.

“Всі викладачі і студенти чоловічої статі повинні відвідувати свої освітні установи”, – йдеться в заяві до відновлення занять в суботу.

У заяві, опублікованій пізно ввечері в п’ятницю, нічого не говорилося про жінок-вчителів або ученицах.

В Афганістані середні школи, в яких навчаються учні у віці від 13 до 18 років, часто розділені за статевою ознакою.

Вони неодноразово закривалися під час пандемії, а також були закриті після захоплення влади талібами.

Після того, як в 2001 році в результаті вторгнення США був повалений Талібан, в сфері освіти дівчаток було досягнуто значного прогресу: кількість шкіл збільшилася в три рази, а кількість шкіл для дівчаток – в два рази.

Грамотність жінок майже подвоїлася і досягла 30 відсотків, але зміни в основному торкнулися тільки міст.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що вона “глибоко стурбована” майбутнім освіти дівчаток в Афганістані.

Початкові школи знову відкрилися, хлопчики і дівчатка відвідують в основному розділені за статевою ознакою класи, а деякі вчителі-жінки повернулися на роботу.

Новий режим також дозволив жінкам відвідувати приватні університети, хоча і зі суворими обмеженнями на одяг і пересування.

В якості ще однієї ознаки того, що підхід талібів до жінок і дівчаткам не пом’якшив, вони закрили жіноче міністерство і замінили його відділом, відомим тим, що дотримувалися суворої релігійної доктрини під час їх першого правління. У Кабулі в п’ятницю були помічені робочі, що піднімають табличку Міністерства із заохочення чесноти і моралі в старій будівлі у справах жінок в столиці.