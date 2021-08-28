США завдали удару по ватажку ДЕАШ в Афганістані

Пентагон повідомив про нанесення авіаудару по передбачуваному місцю розташування ватажка терористичного угруповання «Вилаят Хорасан» (відгалуження ДЕАШ – ред.) В Афганістані.

У Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) повідомили, що повітряний удар завдано за допомогою безпілотника.

Саме це відгалуження терористичної організації ДЕАШ взяло на себе відповідальність за кривавий теракт в районі міжнародного аеропорту Кабула, що забрав 26 серпня життя щонайменше 170 осіб, в тому числі 13 американських військових.

Представник CENTCOM полковник Білл Урбан повідомив, що контртерористична операція проведена в провінції Нангархар на сході Афганістану. За попередніми даними, ватажок «Вилаят Хорасан» був знищений, жертв серед мирного населення немає.

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації після теракту в аеропорту Кабула пообіцяв знайти і покарати відповідальних за цю атаку.