ГоловнаАФГАНІСТАНСША завдали удару по ватажку ДЕАШ в Афганістані
АФГАНІСТАН

США завдали удару по ватажку ДЕАШ в Афганістані

У CENTCOM повідомили, що повітряний удар завдано за допомогою безпілотника

Євгеній Подольський

Пентагон повідомив про нанесення авіаудару по передбачуваному місцю розташування ватажка терористичного угруповання «Вилаят Хорасан» (відгалуження ДЕАШ – ред.) В Афганістані.

У Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) повідомили, що повітряний удар завдано за допомогою безпілотника.

Саме це відгалуження терористичної організації ДЕАШ взяло на себе відповідальність за кривавий теракт в районі міжнародного аеропорту Кабула, що забрав 26 серпня життя щонайменше 170 осіб, в тому числі 13 американських військових.

Представник CENTCOM полковник Білл Урбан повідомив, що контртерористична операція проведена в провінції Нангархар на сході Афганістану. За попередніми даними, ватажок «Вилаят Хорасан» був знищений, жертв серед мирного населення немає.

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації після теракту в аеропорту Кабула пообіцяв знайти і покарати відповідальних за цю атаку.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинаПравила в'їздупожежаземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International