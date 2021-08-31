США назвали умову надання допомоги талібам

Радник з національної безпеки США. Президент Джейк Салліван сказав, що можливість надання Сполученими Штатами економічної допомоги талібам буде залежати від виконання талібами своїх зобов’язань, пов’язаних з безпечним від’їздом американців і їхніх союзників і боротьбою з тероризмом.

На питання, чи планують США надавати допомогу талібам, Салліван відповів, що Сполучені Штати, перш за все, мають намір продовжити надання гуманітарної допомоги безпосередньо афганському народу.

«Якщо говорити про відносини з талібами, пов’язаних з економікою і допомогою в цілях розвитку, то це буде залежати від дій талібів. Це буде залежати від того, чи будуть вони виконувати свої зобов’язання: зобов’язання щодо безпечного відбування для американців і афганських союзників, зобов’язання не дозволити Афганістану стати плацдармом, з якого терористи можуть атакувати Сполучені Штати або будь-яку іншу країну, відповідно до міжнародних зобов’язань. Це буде залежати від них. І ми побачимо за їхніми діями, як ми в кінцевому підсумку відповімо на питання про економічну допомогу», – сказав Салліван в ефірі ABC News.