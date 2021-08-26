Секретні операції ЦРУ і Пентагону по евакуації з Афганістану

ЦРУ і військові США проводять таємні операції по евакуації американців з Афганістану з використанням вертольотів і піхоти, повідомляє ТАСС з посиланням на Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб, операції почалися в останні дні і проводяться за допомогою розвідувальних вертольотів.

Військові входять до Кабула в рамках місій за участю таких союзників, як Великобританія та Франція.

Мета полягає в тому, щоб вивезти з певних місць громадян цих країн, власників грін-карт і афганців, які мають спеціальні візи для роботи з військовими.

Держсекретар Ентоні Блінкін заявив, що Сполучені Штати будуть використовувати всі дипломатичні засоби і всю матеріальну підтримку, щоб допомогти тим, хто бажає покинути Афганістан після 31 серпня.